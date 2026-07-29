Bancop abre las puertas de su renovada sucursal en Naranjal

“Regresamos con instalaciones renovadas y adaptadas para brindar mayor comodidad, seguridad y eficiencia a nuestros clientes”, explicó Dimas Ayala, gerente general de Bancop.

“Esto refleja nuestro compromiso inquebrantable con la comunidad y especialmente con las pymes, productores y emprendedores que impulsan el progreso económico de una de las zonas más productivas del país”, agregó.

Bancop agradece a los directivos de la Cooperativa Naranjal por todo el apoyo brindado en este tiempo y en especial por el espacio dentro de su propiedad y para la mejor atención a los clientes de la región.

“El apoyo nuevamente de una cooperativa accionista para con su banco y el esfuerzo de parte del banco, hicieron posible que esto sea una realidad”, destacó el gerente general.

Esta renovada sucursal, permitirá a Bancop continuar atendiendo de manera eficiente las necesidades de sus clientes en la región y contribuir al desarrollo sostenible de la zona.

Desde Bancop, reafirman su compromiso con el crecimiento de Naranjal y la construcción de un futuro más próspero para todos.

Para más información, visite www.bancop.com.py o comuníquese al 0213255000 o a la línea gratuita *2267.