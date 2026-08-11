Copa Sudamericana
11 de agosto de 2026 a la - 10:04

Boca Juniors vs. Recoleta: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Copa Sudamericana

Jugadores de Recoleta FC posan para una foto de equipo antes del partido de fútbol de la fase de grupos de la Copa Sudamericana ante San Lorenzo de Argentina, en el estadio Pedro Bidegain de Buenos Aires.
Jugadores de Recoleta FC posan para una foto de equipo antes del partido de fútbol de la fase de grupos de la Copa Sudamericana ante San Lorenzo de Argentina, en el estadio Pedro Bidegain de Buenos Aires.010903+0000 ALEJANDRO PAGNI

Boca Juniors y Recoleta FC disputan hoy la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

Boca Juniors y Recoleta FC disputan hoy el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El “Xeneize” de Rodolfo “Vasco” Arruabarrena y el “Canario” de Jorge González Frutos juegan a las 19:00, hora de Paraguay, en el estadio Tomás Adolfo Ducó (cancha de Huracán), en Buenos Aires. Arbitraje del chileno Piero Maza. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

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Boca Juniors vs. Recoleta ¿A qué hora es hoy el partido?

Paraguay: 19:00 horas

Argentina: 19:00 horas

Brasil: 19:00 horas (Horario de Brasilia)

Uruguay: 19:00 horas

Chile: 18:00 horas

Ecuador: 17:00 horas

Colombia: 17:00 horas

Perú: 17:00 horas

Venezuela: 18:00 horas

Bolivia: 18:00 horas

El Salvador: 16:00 horas

México: 16:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 15:00 horas

Estados Unidos - Este: 18:00 horas

Inglaterra: 23:00 horas

España: 00:00 horas (del miércoles)

Bélgica: 00:00 horas (del miércoles)

Marruecos: 23:00 horas

Sudáfrica: 00:00 horas (del miércoles)

Jugadores de Recoleta FC posan para una foto antes del comienzo del partido de fútbol de la fase de grupos de la Copa Sudamericana ante Santos de Brasil, en el estadio Urbano Caldeira de Santos, estado de Sao Paulo, Brasil.
Jugadores de Recoleta FC posan para una foto antes del comienzo del partido de fútbol de la fase de grupos de la Copa Sudamericana ante Santos de Brasil, en el estadio Urbano Caldeira de Santos, estado de Sao Paulo, Brasil.

Boca Juniors vs. Recoleta: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Espn

Tigo Star: Espn, canal 103

IP TV Copaco: Espn, canal 51

Personal Flow: ESPN, canal 102

Jugadores de Boca Juniors forman en un partido por los play-offs de la Copa Sudamericana ante O'Higgins, en el estadio Codelco El Teniente en Rancagua (Chile).
Jugadores de Boca Juniors forman en un partido por los play-offs de la Copa Sudamericana ante O'Higgins, en el estadio Codelco El Teniente en Rancagua (Chile).

Boca Juniors vs. Recoleta: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.

Disney +

*Descarga gratuitamente la aplicación de Disney+ en Apps de Googley Play y en App Store. El plan Disney+ Estandar tiene un costo de 85.000 guaraníes y el Premium, 119.000 gs.