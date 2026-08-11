Boca Juniors vs. Recoleta: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Copa Sudamericana

Boca Juniors y Recoleta FC disputan hoy el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El “Xeneize” de Rodolfo “Vasco” Arruabarrena y el “Canario” de Jorge González Frutos juegan a las 19:00, hora de Paraguay, en el estadio Tomás Adolfo Ducó (cancha de Huracán), en Buenos Aires. Arbitraje del chileno Piero Maza. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

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Boca Juniors vs. Recoleta ¿A qué hora es hoy el partido?

Paraguay: 19:00 horas

Argentina: 19:00 horas

Brasil: 19:00 horas (Horario de Brasilia)

Uruguay: 19:00 horas

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Chile: 18:00 horas

Ecuador: 17:00 horas

Colombia: 17:00 horas

Perú: 17:00 horas

Venezuela: 18:00 horas

Bolivia: 18:00 horas

El Salvador: 16:00 horas

México: 16:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 15:00 horas

Estados Unidos - Este: 18:00 horas

Inglaterra: 23:00 horas

España: 00:00 horas (del miércoles)

Bélgica: 00:00 horas (del miércoles)

Marruecos: 23:00 horas

Sudáfrica: 00:00 horas (del miércoles)

Boca Juniors vs. Recoleta: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Espn

Tigo Star: Espn, canal 103

IP TV Copaco: Espn, canal 51

Personal Flow: ESPN, canal 102

Boca Juniors vs. Recoleta: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?

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