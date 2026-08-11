Boca Juniors vs. Recoleta: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Copa Sudamericana

Boca Juniors y Recoleta FC disputan hoy el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El “Xeneize” de Rodolfo “Vasco” Arruabarrena y el “Canario” de Jorge González Frutos juegan a las 19:00, hora de Paraguay, en el estadio Tomás Adolfo Ducó (cancha de Huracán), en Buenos Aires. Arbitraje del chileno Piero Maza. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.
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Boca Juniors vs. Recoleta ¿A qué hora es hoy el partido?
Paraguay: 19:00 horas
Argentina: 19:00 horas
Brasil: 19:00 horas (Horario de Brasilia)
Uruguay: 19:00 horas
Chile: 18:00 horas
Ecuador: 17:00 horas
Colombia: 17:00 horas
Perú: 17:00 horas
Venezuela: 18:00 horas
Bolivia: 18:00 horas
El Salvador: 16:00 horas
México: 16:00 horas
Estados Unidos - Oeste: 15:00 horas
Estados Unidos - Este: 18:00 horas
Inglaterra: 23:00 horas
España: 00:00 horas (del miércoles)
Bélgica: 00:00 horas (del miércoles)
Marruecos: 23:00 horas
Sudáfrica: 00:00 horas (del miércoles)
Boca Juniors vs. Recoleta: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?
Tigo Sports
Tigo Star: Tigo Sports, canal 100
IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60
Personal Flow: Tigo Sports
Espn
Tigo Star: Espn, canal 103
IP TV Copaco: Espn, canal 51
Personal Flow: ESPN, canal 102
Boca Juniors vs. Recoleta: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?
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