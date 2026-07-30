Banco GNB celebra la amistad con beneficios

Los clientes podrán planificar su próxima escapada con 10% de descuento en agencias de viajes seleccionadas, con hasta 18 cuotas sin interés para financiar el viaje soñado con tu tope de hasta G. 10.000.000. Además de 20% de descuento en centros de belleza y spa seleccionados, con hasta tres cuotas sin intereses.

Como beneficio especial dentro de esta campaña, hoy los clientes de Banco GNB podrán disfrutar de un 20% de descuento en Supermercados Areté, con tarjetas de crédito. La promoción aplica exclusivamente para hoy.

Además, por cada compra igual o superior a G. 200.000 realizada con tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard, los clientes acumularán cupones hasta el 31 de octubre para participar de la promoción “Viví momentos que te dan más”, que sorteará más de 20 premios. Más info en www.bancognb.com.py.