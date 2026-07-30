Bancop marcó presencia en Expo Che Róga Porã

El acceso a la vivienda propia es una de las principales aspiraciones de la familia paraguaya. Por ello, Bancop buscó ayudar a los presentes en la Expo & Foro Che Róga Porã con planes de financiación que se adapten a sus posibilidades y necesidades.

Una de las principales ventajas competitivas o facilidades que ofreció la entidad bancaria mediante el programa Che Róga Porã fue la tasa de financiación del 6,5% a un plazo de hasta 30 años.

Igualmente, se realizó un trabajo en conjunto con la AFD y con el MUVH con el fin de presentar las mejores opciones de financiamiento disponibles a través de bancos, financieras y cooperativas. Además, se buscó generar confianza y enseñar educación financiera a los participantes del evento.