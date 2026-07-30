BYD inaugura nuevo showroom en la ciudad de Encarnación

Si bien BYD ya contaba con presencia en la ciudad, este nuevo espacio refleja el fortalecimiento de su red comercial y el compromiso permanente por ofrecer una experiencia cada vez más completa, moderna y cercana para sus clientes.

Esta apertura se suma a la reciente inauguración del primer showroom Flagship de BYD en Paraguay, ubicado en Ciudad del Este, reafirmando el sostenido plan de expansión que la marca viene desarrollando en el país.

Con esta nueva inversión, BYD continúa acercando a más paraguayos una propuesta de movilidad basada en innovación, eficiencia energética, tecnología y confort, atributos que la han convertido en la marca número uno en ventas de vehículos de nuevas energías –eléctricos e híbridos enchufables– a nivel mundial.

Ubicado estratégicamente sobre Ruta PY06, Km 2,5, el nuevo showroom de Encarnación fue concebido para brindar una experiencia integral a clientes y visitantes, permitiéndoles conocer de cerca la evolución tecnológica que caracteriza a BYD y acceder a un portafolio de productos que continúa ampliándose para responder a las necesidades de un mercado cada vez más exigente.

La ceremonia de inauguración contó con la presencia de autoridades del Grupo Diesa, encabezado por Miguel Carrizosa, y Solfrío SA, representante de la marca, autoridades municipales y del Gobierno nacional, e invitados especiales, reflejando la relevancia que la ciudad de Encarnación tiene dentro del crecimiento de BYD en Paraguay.