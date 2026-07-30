CBC Laboratorio obtuvo certificación Empresa B

El logro representa el resultado de un proceso de un año de trabajo, durante el cual la empresa impulsó mejoras en sus procesos internos, capacitación de sus colaboradores, fortalecimiento de sus acciones ambientales y la consolidación de una gestión centrada en las personas y la comunidad.

La Dra. Elizabeth Duarte, representante del laboratorio, destacó que esta certificación refleja una forma de trabajar basada en la mejora continua y en un compromiso permanente con el bienestar de los pacientes.

Con más de 32 años de trayectoria, CBC Laboratorio suma este reconocimiento a su historial de calidad y reafirma su propósito de impulsar un modelo empresarial que combine excelencia técnica, responsabilidad social y sostenibilidad, abriendo además el camino para que más organizaciones del sector salud adopten este enfoque.