Foro de Ingeniería analizó energía IA y obras clave

Durante la jornada, desarrollada en el marco del Día del Ingeniero Paraguayo y del aniversario del CPI, especialistas nacionales expusieron sobre temas de alto impacto para el desarrollo del país. El programa incluyó conferencias sobre protección contra incendios en edificios de altura, la conexión vial Ypacaraí–Luque, el puente de la Ruta Bioceánica y el potencial de las energías renovables.

El encuentro concluyó con un vino de honor y la entrega de distinciones por el aniversario del Centro Paraguayo de Ingenieros, reafirmando el compromiso del gremio con la formación profesional y el debate técnico sobre los temas estratégicos para el desarrollo nacional.