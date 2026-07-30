Pilsen fortalece su presencia en rally mundial

Con esta premisa, Pilsen busca seguir fortaleciendo ese reconocimiento, invitando a paraguayos y visitantes a asumir el rol de anfitriones y a demostrar al mundo la hospitalidad, la calidez y la pasión que caracterizan al país.

A través de una propuesta integral de experiencias, la marca acompañará cada momento del campeonato para que quienes lleguen a Paraguay vivan una experiencia inolvidable dentro y fuera de los tramos de competencia.

Del 26 al 30 de agosto, el Fan Zone Pilsen, ubicado en la Costanera de Encarnación, será el principal punto de encuentro para los fanáticos.