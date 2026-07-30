Empresariales
30 de julio de 2026 a la - 01:00

Pilsen fortalece su presencia en rally mundial

Pilsen es anfitrión del mejor rally del mundo.
Pilsen es anfitrión del mejor rally del mundo.Pedro Gonzalez

Pilsen fortalece su presencia en uno de los eventos deportivos internacionales más importantes que recibe el país. Este año, la marca presenta el concepto “Anfitriones del mejor rally del mundo”, inspirado en el reconocimiento internacional que este evento recibió de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y reconocido por ONU Turismo como el mejor rally del mundo.

Por ABC Color

Con esta premisa, Pilsen busca seguir fortaleciendo ese reconocimiento, invitando a paraguayos y visitantes a asumir el rol de anfitriones y a demostrar al mundo la hospitalidad, la calidez y la pasión que caracterizan al país.

A través de una propuesta integral de experiencias, la marca acompañará cada momento del campeonato para que quienes lleguen a Paraguay vivan una experiencia inolvidable dentro y fuera de los tramos de competencia.

Del 26 al 30 de agosto, el Fan Zone Pilsen, ubicado en la Costanera de Encarnación, será el principal punto de encuentro para los fanáticos.