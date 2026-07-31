De La Sobera inaugura el primer showroom 100% eléctrico de Chevrolet en Paraguay

De La Sobera, representante oficial de Chevrolet en Paraguay, inauguró el primer showroom del país dedicado exclusivamente a vehículos eléctricos. La apertura coincide con los 30 años del grupo al frente de la marca y representa el inicio de una nueva etapa en la oferta de movilidad sostenible para los paraguayos.

El nuevo espacio, ubicado en la casa central de la marca en la avenida Santa Teresa esquina Austria, reúne la gama eléctrica de Chevrolet —con los modelos Spark EUV y Captiva entre sus protagonistas— junto a infraestructura de carga, para que los visitantes conozcan de cerca la experiencia del manejo eléctrico.

“Estos 30 años son fruto del trabajo bien hecho, en la venta y en la postventa. Abrir el primer showroom eléctrico del país es dar el siguiente paso, fieles al compromiso que asumimos con Chevrolet y con cada cliente”, señaló Atilio Gagliardone, presidente de De La Sobera.

Ese respaldo se apoya en la estructura del grupo en todo el país.

“La movilidad eléctrica no solo necesita innovación, también necesita respaldo. Con 17 sucursales, una red de talleres de postventa y un servicio que nos convirtió en la mejor concesionaria Chevrolet del Paraguay en 14 oportunidades, ofrecemos la confianza y el acompañamiento que esta nueva era demanda, hoy.” señaló Lucilo Fernández, gerente general de De La Sobera.

El grupo enmarcó la apertura en su evolución de las últimas tres décadas y en su apuesta por anticiparse a las necesidades del mercado.

“La electromovilidad ya es parte del presente. Con este showroom, De La Sobera se anticipa y acompaña a Paraguay en esa transición”, agregó Sergio Karim, director ejecutivo del grupo.

La inauguración se realizó el miércoles 29 de julio en la casa central de De La Sobera, con la presencia de directivos, clientes e invitados especiales, bajo el lema “30 años de historias que nos mueven”.