Tradición, salud y esperanza

El nombre nace de la unión de sus tres ingredientes principales: caña, ruda y limón.

La receta es sencilla, pero detrás de ella existe una tradición centenaria que mezcla conocimientos de la medicina popular, creencias guaraníes y costumbres heredadas de los primeros pobladores.

Cada ingrediente posee un significado especial

La caña actúa como base de la preparación; la ruda es considerada desde tiempos antiguos una planta protectora, mientras que el limón aporta frescura y es asociado con la purificación y el bienestar.

Aunque hoy existen versiones con otros sabores, la preparación tradicional sigue siendo la más elegida por quienes buscan mantener viva la esencia del ritual.

¿Por qué se toma el 1 de agosto?

La costumbre tiene sus raíces en una época en la que agosto era considerado uno de los meses más difíciles del año.

Las bajas temperaturas, la escasez de alimentos y el aumento de enfermedades respiratorias provocaban numerosas complicaciones de salud.

Frente a ese escenario, la sabiduría popular encontró en el carrulim una forma simbólica de fortalecer el cuerpo y protegerse de las enfermedades.

Con el paso del tiempo, la práctica dejó de ser únicamente una creencia medicinal para convertirse en un ritual de identidad nacional.

Hoy, más allá de sus supuestas propiedades, el carrulim representa optimismo, esperanza y el deseo colectivo de comenzar un nuevo mes con buena fortuna.

¿Por qué son siete sorbos?

La tradición indica que deben ser siete, un número que en distintas culturas simboliza protección, plenitud y buena suerte.

Algunas familias prefieren beber los siete sorbos de una sola vez; otras lo hacen lentamente, acompañando el momento con deseos personales o palabras de agradecimiento.

No existe una regla estricta: lo importante es mantener vivo el espíritu de la tradición.

El carrulim ha logrado algo que pocas tradiciones consiguen: reunir a personas de todas las edades. Los abuelos enseñan a los nietos cómo se prepara; los padres transmiten el ritual a sus hijos y, cada año, las nuevas generaciones descubren una costumbre que forma parte de la identidad paraguaya. Incluso, muchas empresas, instituciones y comercios organizan degustaciones para sus colaboradores y clientes, convirtiendo el inicio de agosto en una verdadera celebración colectiva.