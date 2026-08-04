De La Sobera: GAC presenta la nueva S7 PHEV en Paraguay

En Cadam Motor Show 2026 se llevó a cabo la presentación oficial de la nueva GAC S7 PHEV. Con este lanzamiento, GAC reafirma su compromiso de acercar al mercado paraguayo vehículos que integran las últimas tecnologías de movilidad, ofreciendo una experiencia de conducción premium alineada con las tendencias globales hacia una movilidad más inteligente y sostenible.

La nueva GAC S7 llega para conquistar a quienes buscan sofisticación sin renunciar a la potencia. Equipada con un sistema híbrido enchufable (PHEV) que combina un motor 1.5 Turbo con propulsión eléctrica, desarrolla hasta 501 caballos de fuerza de potencia combinada en su versión tope de gama y ofrece una conducción silenciosa, eficiente y de alto rendimiento.

Su diseño exterior refleja una estética moderna y elegante, destacándose por una imponente presencia, llantas de 20 pulgadas, techo panorámico, puertas con cierre eléctrico por succión y una innovadora firma lumínica con faros digitales personalizables mediante inteligencia artificial y sistema de iluminación adaptativa. Cada detalle fue concebido para transmitir exclusividad y carácter.

En el interior, la S7 ofrece un nivel de confort pensado para transformar cada viaje en una experiencia de primera clase. Incorpora terminaciones en cuero Nappa, asientos delanteros con ventilación, calefacción y función de masaje, asientos traseros “Gravedad Cero”, una pantalla multimedia HD de 15,6 pulgadas y un sistema de sonido premium de hasta 22 parlantes.

La seguridad es otro de sus grandes diferenciales. La nueva S7 incorpora diez airbags y un completo paquete de asistencias avanzadas a la conducción (ADAS), que incluye frenado autónomo de emergencia, control crucero adaptativo inteligente, asistente de mantenimiento de carril, estacionamiento automático y cámara panorámica HD de 540°, entre otras tecnologías desarrolladas para brindar máxima protección a todos los ocupantes.

“La llegada de la nueva GAC S7 representa un paso estratégico para nuestra marca en Paraguay. Es un vehículo que reúne innovación, diseño, tecnología y sostenibilidad en un producto pensado para quienes buscan una nueva forma de vivir la movilidad premium”, destacaron desde De La Sobera.

Con este lanzamiento, De La Sobera continúa fortaleciendo el posicionamiento de GAC Motor en el mercado paraguayo, acercando vehículos que responden a las nuevas demandas de los consumidores y consolidando una propuesta basada en calidad, innovación y confianza.

La nueva GAC S7 ya se encuentra disponible en los showrooms de GAC - De La Sobera, donde los interesados podrán conocer de cerca todas sus prestaciones y realizar pruebas de manejo.

De la misma manera, los interesados pueden conocer la nueva GAC S7 durante Cadam Motor Show, evento que se lleva a cabo de 10:00 a 22:00 en horario continuado hasta el 9 de agosto en el tercer subsuelo de Paseo La Galería.