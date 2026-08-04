Expo Cadam Motor Show abre sus puertas en 2026

La muestra reúne alrededor de 300 vehículos de unas 40 marcas, ofreciendo una amplia variedad de sedanes, SUV, camionetas y utilitarios para quienes buscan adquirir su primer vehículo o renovar el actual.

Por su parte, Larisa Ortellado, gerente de Marketing de Cadam, señaló que la exposición ofrece condiciones especiales de compra, con el acompañamiento de bancos y cooperativas que disponen de planes de financiación de hasta 72 cuotas y tasas preferenciales.

La feria también se convierte en escenario para el lanzamiento de modelos 2027, permitiendo a los visitantes comparar distintas opciones.

La Expo Cadam Motor Show permanecerá abierta hasta el 9 de agosto, de 10:00 a 22:00, con una entrada simbólica de G. 5.000, cuya recaudación será destinada íntegramente al área de neonatología de un Hospital Materno Infantil.