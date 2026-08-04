Empresariales
04 de agosto de 2026 a la - 01:00

Expo Cadam Motor Show abre sus puertas en 2026

Corte de cinta de la 29ª edición de la Expo Cadam Motor Show.
Corte de cinta de la 29ª edición de la Expo Cadam Motor Show.ARCENIO ACUÑA

La 29ª edición de la Expo Cadam Motor Show abrió sus puertas en el nivel -3 de Paseo La Galería, consolidándose como uno de los principales espacios para conocer las novedades del mercado automotor paraguayo.

Por ABC Color

La muestra reúne alrededor de 300 vehículos de unas 40 marcas, ofreciendo una amplia variedad de sedanes, SUV, camionetas y utilitarios para quienes buscan adquirir su primer vehículo o renovar el actual.

Por su parte, Larisa Ortellado, gerente de Marketing de Cadam, señaló que la exposición ofrece condiciones especiales de compra, con el acompañamiento de bancos y cooperativas que disponen de planes de financiación de hasta 72 cuotas y tasas preferenciales.

La feria también se convierte en escenario para el lanzamiento de modelos 2027, permitiendo a los visitantes comparar distintas opciones.

La Expo Cadam Motor Show permanecerá abierta hasta el 9 de agosto, de 10:00 a 22:00, con una entrada simbólica de G. 5.000, cuya recaudación será destinada íntegramente al área de neonatología de un Hospital Materno Infantil.