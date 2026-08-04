Empresariales
04 de agosto de 2026 a la - 01:00

Nombran Doctor Honoris Causa a Dr. Luis Noguerol

Directivos de la Universidad Americana hicieron entrega oficial del Doctorado Honoris Causa a Luis Noguerol.
Directivos de la Universidad Americana hicieron entrega oficial del Doctorado Honoris Causa a Luis Noguerol.Fernando Romero

La Universidad Americana otorgó el título de Doctor Honoris Causa al especialista internacional en seguridad de la información y ciberseguridad Dr. Luis Noguerol, en reconocimiento a su destacada trayectoria científica, su liderazgo en investigación tecnológica y su aporte al desarrollo del conocimiento en el ámbito digital.

Por ABC Color

De nacionalidad estadounidense y con raíces cubanas, Noguerol es considerado una de las figuras más relevantes en la arquitectura de la seguridad de la información. Entre sus principales publicaciones se encuentran Data Recovery Codex, VPN Insecurity Compendium y Keyboard Telemetry, obras que se han convertido en referentes para profesionales e investigadores en ciencias de la computación e ingeniería.

La distinción también valoró su compromiso con la educación y la protección de los usuarios en entornos digitales, reflejado en iniciativas como Digital Safety for Kids & Teens, orientadas a promover una cultura de ciberseguridad y prevenir riesgos, especialmente entre niños y adolescentes.