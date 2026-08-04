Nombran Doctor Honoris Causa a Dr. Luis Noguerol

De nacionalidad estadounidense y con raíces cubanas, Noguerol es considerado una de las figuras más relevantes en la arquitectura de la seguridad de la información. Entre sus principales publicaciones se encuentran Data Recovery Codex, VPN Insecurity Compendium y Keyboard Telemetry, obras que se han convertido en referentes para profesionales e investigadores en ciencias de la computación e ingeniería.

La distinción también valoró su compromiso con la educación y la protección de los usuarios en entornos digitales, reflejado en iniciativas como Digital Safety for Kids & Teens, orientadas a promover una cultura de ciberseguridad y prevenir riesgos, especialmente entre niños y adolescentes.