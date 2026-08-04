Pilsen se prepara para la gran fiesta Chopp fest en noviembre

El evento de presentación reveló todas las novedades, la cartelera de artistas y los detalles de esta esperada edición, que año a año reúne a cerca de 20.000 visitantes de todo Paraguay y del exterior.

Las novedades se dieron a conocer en el salón principal del Club Deportivo Alemán de Colonia Independencia, departamento de Guairá.

Con 47 ediciones ininterrumpidas (salvo excepciones históricas), la Choppfest se ha consolidado no solo como un multitudinario evento festivo, sino como un motor turístico y económico vital para la región.

Esta celebración es un homenaje a las raíces fundacionales de Colonia Independencia, fusionando la cultura y gastronomía alemana con el espíritu festivo paraguayo.

La programación artística arrancará el viernes 6 de noviembre, con Musikkapelle Krugzell, Blasmusik Independencia, Die Goldsterne y K’necus, grupos que mantendrán vivo el espíritu característico de la Chopp Fest, con ritmos tradicionales y espectáculos preparados para toda la familia.

El sábado 7 de noviembre será la jornada central con una amplia cartelera distribuida en dos escenarios. En el tinglado se presentarán nuevamente Musikkapelle Krugzell, Die Goldsterne y K’necus, además de Dreamers y The Kilks.

En la cancha, el público podrá disfrutar del show principal con La Mosca, además de Kchiporros, Onda Rapai, M Folk, DJ Frank, Baby Raga, Talento de Barrio y Grupo Escucha, en una propuesta musical pensada para diferentes generaciones.