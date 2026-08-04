Empresariales
04 de agosto de 2026 a la - 01:00

Presentan oficialmente Expo COMAMPAR 2026

Matías Colmán, Silvia Giménez, Dominga Ávalos, Gustavo Cabriza, Miguel Tolces, Fátima Giménez y Enrique Duarte.
Matías Colmán, Silvia Giménez, Dominga Ávalos, Gustavo Cabriza, Miguel Tolces, Fátima Giménez y Enrique Duarte.Gentileza

La Cámara de Comerciantes Mayoristas y Minoristas del Paraguay (COMAMPAR) presentó oficialmente la tercera edición de la Expo COMAMPAR 2026, que se realizará los días 8 y 9 de octubre en el Centro de Convenciones de la Conmebol, bajo el lema “Conectando comercio, creando futuro”.

Por ABC Color

El evento reunirá a más de 200 empresas proveedoras, 165 stands y proyecta recibir a más de 4.500 visitantes, consolidándose como el principal espacio de negocios, innovación y networking del comercio mayorista paraguayo, un sector que genera más de 20.000 empleos directos e indirectos en el país.

Durante la presentación el vicepresidente de la COMAMPAR, Miguel Tolces, mencionó que la Expo representa mucho más que una feria comercial.

“El comercio mayorista no sólo distribuye productos, genera oportunidades, desarrollo y crecimiento para miles de familias paraguayas, esta Expo demuestra que cuando trabajamos juntos, el país avanza”, explicó el vicepresidente de la Cámara.