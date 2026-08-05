Agosto en Nissei: el mes ideal para renovarse con tecnología y sorpresas imperdibles

Para acompañar las necesidades de cada cliente, Nissei preparó un calendario con descuentos imperdibles.

Promo Notebooks

Hasta 50% de descuento en productos seleccionados para optimizar el rendimiento laboral y educativo.

Promo por el Día del Niño

Hasta 50% off en productos seleccionados para encontrar el regalo perfecto y celebrar a lo grande.

Promo Wearables

Ofertas exclusivas en tecnología para llevar puesta, conectando salud, deporte y conectividad en el día a día.

Promo Gaming

El cierre perfecto del mes con lo mejor en equipos, accesorios y rendimiento para los fanáticos de los videojuegos.

Siguiendo la página de Nissei, pueden enterarse de más detalles sobre estas promociones y descubrir todas las novedades.

En Nissei, los clientes pueden encontrar miles de productos de las mejores marcas del mundo: smartphones, notebooks, televisores, audio, fotografía, gaming, electrodomésticos, accesorios, productos para el hogar y muchas otras soluciones tecnológicas.

A través de nissei.com, se puede comprar de manera rápida, cómoda y segura desde cualquier lugar. Se puede elegir recibir los productos en la casa, retirarlos en tienda o utilizar los eLockers disponibles.

Con presencia en Ciudad del Este y en Asunción, a través de sus Centros de Experiencia de Avenida España y Distrito Perseverancia, Nissei continúa acercando tecnología, innovación y soluciones para acompañar cada momento de la vida.

Más info al Whatsapp 0994902000 y en sus redes sociales, como @nisseiparaguay, en TikTok, Facebook, Twitter y LinkedIn.