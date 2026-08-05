Empresariales
05 de agosto de 2026 a la - 12:38

Agosto en Nissei: el mes ideal para renovarse con tecnología y sorpresas imperdibles

Nissei. Varias pantallas y monitores en una tienda de videojuegos con accesorios organizados en estanterías y plantas decorativas.
Nissei tiene descuentos especiales en notebooks y wearables hasta propuestas únicas para el Día del Niño y el mundo gaming.gentileza

La tecnología forma parte de cada momento: conecta personas, facilita el trabajo, potencia el entretenimiento y transforma la manera de vivir. Con esa visión, Nissei ofrece una experiencia integral para quienes buscan innovación, variedad y el respaldo de verdaderos especialistas, presentando este mes una agenda repleta de beneficios exclusivos.

Por Marlene Aponte, ABC Color

Para acompañar las necesidades de cada cliente, Nissei preparó un calendario con descuentos imperdibles.

Promo Notebooks

Hasta 50% de descuento en productos seleccionados para optimizar el rendimiento laboral y educativo.

Promo por el Día del Niño

Hasta 50% off en productos seleccionados para encontrar el regalo perfecto y celebrar a lo grande.

Promo Wearables

Ofertas exclusivas en tecnología para llevar puesta, conectando salud, deporte y conectividad en el día a día.

Promo Gaming

El cierre perfecto del mes con lo mejor en equipos, accesorios y rendimiento para los fanáticos de los videojuegos.

Siguiendo la página de Nissei, pueden enterarse de más detalles sobre estas promociones y descubrir todas las novedades.

Nissei. Productos electrónicos organizados en un espacio moderno, sin personas visibles ni actividades destacadas.
Este mes, Nissei ofrece una agenda repleta de beneficios exclusivos.

En Nissei, los clientes pueden encontrar miles de productos de las mejores marcas del mundo: smartphones, notebooks, televisores, audio, fotografía, gaming, electrodomésticos, accesorios, productos para el hogar y muchas otras soluciones tecnológicas.

A través de nissei.com, se puede comprar de manera rápida, cómoda y segura desde cualquier lugar. Se puede elegir recibir los productos en la casa, retirarlos en tienda o utilizar los eLockers disponibles.

Con presencia en Ciudad del Este y en Asunción, a través de sus Centros de Experiencia de Avenida España y Distrito Perseverancia, Nissei continúa acercando tecnología, innovación y soluciones para acompañar cada momento de la vida.

Más info al Whatsapp 0994902000 y en sus redes sociales, como @nisseiparaguay, en TikTok, Facebook, Twitter y LinkedIn.