Grupo Condor presenta la nueva MG S5 en Paraguay

En la 29° edición de Cadam Motor Show, el Grupo Condor anunció la llegada de la MG S5, un a SUV 100% eléctrica. El modelo llega para derribar las barreras de adopción, combinando un diseño audaz, conectividad inteligente y un nivel de equipamiento de serie que desafía los estándares tradicionales.

Con una autonomía estimativa según uso de 330 km, un paquete de seguridad inteligente y el beneficio exclusivo de un wallbox de carga domiciliaria de regalo otorgado por Grupo Condor, este nuevo vehículo demuestra que pasarse a la tecnología cero emisiones no solo es una realidad alcanzable, sino la decisión más rentable y eficiente para el conductor paraguayo.

Un dato que realmente cambia las reglas del juego: con un precio de US$ 24.990, la MG S5 se convierte en la SUV eléctrica más accesible de su segmento, haciendo que dar el paso hacia la movilidad eléctrica sea hoy una decisión mucho más fácil.

“La MG S5 representa para el mercado paraguayo una nueva forma de moverte: eléctrica, accesible y pensada para los usuarios que quieran su primera SUV 100% eléctrica a un precio competitivo”, afirma Luz Maldonado, brand manager de MG Paraguay. “Queremos que el usuario compruebe que el gasto mensual que antes destinaba al combustible, hoy se transforma en un ahorro directo. Prácticamente se paga sola”, manifestó.

Además, el modelo cuenta con ocho años de garantía oficial para la batería de alta tensión y el respaldo de los 80 años de trayectoria del Grupo Condor, con cobertura nacional de repuestos y talleres especializados.

“A nivel global, MG apuesta por la transición eléctrica con un volumen de ventas masivo en más de 100 mercados. En Paraguay, esa innovación tecnológica cuenta con el sello, la infraestructura y los 80 años de trayectoria del Grupo Condor. Garantizamos cobertura nacional de repuestos originales y talleres especializados para que el salto a la movilidad eléctrica se dé con total confianza”, concluye Maldonado.

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Las personas interesadas en conocer más pueden acercarse al stand de MG en Cadam Motor Show, ubicada piso -3 de Paseo La Galería de 10:00 a 22:00, o visitar las redes sociales del @mgmotorpy.