Mitsubishi fortalece su oferta en Paraguay con la presentación de la nueva Destinator

Mitsubishi Motors dio un paso más en su historia en Paraguay con la presentación oficial de la nueva Mitsubishi Destinator, un SUV de tres filas de asientos diseñado para combinar diseño, tecnología, seguridad y confort en un vehículo pensado para las familias modernas.

El lanzamiento se llevó a cabo el 5 de agosto, en el stand de Mitsubishi dentro de la Expo Cadam Motor Show 2026, en un evento que reunió a clientes, medios de comunicación, representantes de la marca e invitados especiales.

La ocasión también marcó el comienzo de una nueva etapa para Mitsubishi en Paraguay, ahora representada al cien por ciento por Santa Rosa Paraguay, empresa que asumió el desafío de fortalecer la presencia de la marca japonesa en el mercado local mediante una estrategia enfocada en la innovación, el crecimiento y la excelencia en la atención al cliente.

Por su parte, Agustín Varela, director País de Santa Rosa Paraguay, manifestó que “la presentación de la nueva Mitsubishi Destinator marcó un hito muy importante para nuestra compañía y para la marca en Paraguay. Asumimos la representación oficial con el compromiso de seguir fortaleciendo la presencia de Mitsubishi en el país, ofreciendo productos de primer nivel, una atención cercana y una experiencia alineada con los estándares internacionales de la marca”.

Asimismo, Fabrizzio Nizza, brand manager de Mitsubishi Paraguay explicó que “Destinator representa exactamente lo que hoy busca el mercado: un SUV moderno, espacioso, tecnológico y con un completo equipamiento en seguridad. Estamos convencidos de que será un modelo clave para el crecimiento de Mitsubishi en Paraguay y el primero de muchos lanzamientos que forman parte de esta nueva era de la marca junto a Santa Rosa”.

La presentación de Destinator representó mucho más que la incorporación de un nuevo modelo al portafolio. Simbolizó el compromiso de Mitsubishi y Santa Rosa por ofrecer al mercado paraguayo una propuesta que responde a las nuevas necesidades de movilidad, manteniendo los valores que históricamente distinguieron a la marca: confiabilidad, calidad japonesa y espíritu aventurero.

Un SUV pensado para las familias de hoy

Durante el evento, Santa Rosa presentó oficialmente las dos versiones que estarán disponibles en Paraguay: Destinator Exceed y Destinator Ultimate, ambas desarrolladas para ofrecer una experiencia de conducción superior, amplio espacio interior y un completo equipamiento en materia de tecnología y seguridad.

Potencia y eficiencia

La nueva Mitsubishi Destinator llegó equipada con un moderno motor 1.5 Turbo Intercooler de 161 HP, asociado a una transmisión automática CVT y tracción 4x2, configuración que ofrece un excelente equilibrio entre rendimiento, eficiencia y confort de marcha. Ambas versiones incorporan además frenos de disco en las cuatro ruedas, garantizando una conducción segura y estable.

Tecnología y confort

Entre los principales atributos presentados durante el lanzamiento se destacaron la central multimedia compatible con Apple CarPlay y Android Auto, acceso Keyless, botón de encendido, faros LED adaptativos, valijera con apertura eléctrica One Touch, asiento del conductor con regulación eléctrica, llantas de aleación de 18 pulgadas y múltiples soluciones pensadas para mejorar la experiencia de todos los ocupantes. La versión Ultimate incorporó además iluminación ambiental (Ambient Lighting), aportando una atmósfera aún más sofisticada al habitáculo.

Seguridad de primer nivel

En materia de seguridad, Destinator fue presentada con un completo paquete de asistencias que incluye seis airbags, control activo de estabilidad, control de tracción, asistente de arranque en pendiente, sistema ABS, alerta de punto ciego, asistente de cambio de carril, alerta de tráfico cruzado trasero, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, monitoreo de presión de neumáticos, sistema ISOFIX y cámara de retroceso, entre otros elementos orientados a brindar mayor tranquilidad tanto en ciudad como en ruta.

Para conocer el Mitsubishi Destinator u otros modelos de la marca japonesa, las personas interesadas pueden conocer más en el stand de la firma durante la Expo Cadam Motor Show, la cual se encuentra ubicada en el piso -3 de Paseo La Galería de 10:00 a 22:00 hasta el 9 de agosto.