Rise, un nuevo edificio que acompaña la evolución de una zona estratégica de Ciudad del Este

El nuevo edificio Rise Green Paraná tendrá 22 niveles y fue concebido para responder a las nuevas necesidades habitacionales de un sector que experimenta una importante transformación urbana.

Ubicado sobre la avenida Rafael Barrett, a metros de la ruta PY02, el proyecto busca ofrecer una propuesta que combina diseño contemporáneo, confort y espacios pensados para disfrutar de la vida en comunidad.

El lanzamiento marca un nuevo paso en la consolidación del polo de desarrollo impulsado por la empresa Green Paraná en el barrio Ciudad Nueva, una zona que en los últimos años se posicionó como uno de los principales focos de crecimiento de la capital de Alto Paraná.

En ese contexto, Rise nace como un edificio diseñado para acompañar la madurez del barrio y responder a un público con expectativas cada vez más altas en materia de calidad de vida.

“Rise representa la evolución de nuestros desarrollos y también la evolución de Ciudad Nueva. Hace algunos años proyectamos este sector con una visión de futuro y hoy vemos cómo ese crecimiento empieza a consolidarse”, señaló Fernando De Cevallos, presidente de Green Paraná.

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“Con este edificio buscamos responder a esa nueva demanda con una propuesta moderna, funcional y pensada para los próximos años”, agregó.

Por su parte, Sofía Domaniczky, directora de Marketing del Grupo Green Paraná, manifestó que con la palada inicial comienza a hacerse realidad el edificio Rise.

Destacó que el importante desarrollo que experimenta la zona donde se levantará el nuevo edificio fue visto como una oportunidad de inversión para acompañar el desplazamiento del crecimiento de la ciudad.

“Esta zona ya dejó de ser una periferia para convertirse en un espacio donde la gente elige quedarse”, expresó.

Inspirado en las tendencias de la arquitectura contemporánea europea, el edificio incorporará una fachada con parasoles verticales que favorecen la iluminación natural y aportan identidad al proyecto.

Su diseño prioriza espacios abiertos, ambientes luminosos y una distribución orientada al bienestar cotidiano.

Uno de los principales diferenciales de Rise será la concepción de sus áreas comunes. En lugar de concentrar todos los amenities en el último piso, Green Paraná optó por destinar una planta completa para estos espacios, además de sumar servicios en la planta baja, con el objetivo de ofrecer mayor comodidad y funcionalidad a los residentes.

La piscina estará ubicada en el décimo nivel, sobre un amplio deck con vistas privilegiadas, resguardada del exceso de viento para brindar una mejor experiencia.

El edificio también contará con gimnasio, sala de juegos con sectores interiores y exteriores, sauna, cine, espacios de coworking, quinchos, pool bar, un sector para fogatas y terrazas con pequeños decks destinados a la lectura y al descanso.

“La idea fue llevar al edificio muchas de las experiencias que normalmente se disfrutan en una casa. Queremos que los residentes se apropien realmente de estos espacios, que los usen todos los días y que los conviertan en una extensión de su hogar, apuntando a una vida en comunidad, pero sin perder la privacidad”, agregó De Cevallos.

Rise contará con más de 100 unidades distribuidas entre estudios y departamentos de una y dos habitaciones, tipologías pensadas especialmente para parejas, familias jóvenes e inversionistas que buscan una propuesta moderna, accesible y de alto estándar.

El edificio dispondrá, además, de tres niveles de estacionamiento, lo que permitirá que las unidades residenciales comiencen desde un nivel elevado, ofreciendo mejores vistas desde los primeros departamentos.

En la planta baja se proyecta un paseo con locales comerciales y servicios que complementarán la experiencia de quienes vivan en el edificio.

Para Green Paraná, este lanzamiento también tiene un significado especial por su ubicación.

Rise se construirá frente a las Torres I y II, los primeros desarrollos de la empresa en Ciudad del Este, convirtiéndose en un reflejo de la evolución que ha experimentado la desarrolladora y del crecimiento sostenido de una zona que continúa consolidándose como uno de los nuevos centros urbanos de la ciudad.