Seguridad Seguros fortalece su propuesta ante compra de 0 km

La compañía acompaña las operaciones de financiación con pólizas especialmente diseñadas para que los clientes retiren su 0 km con cobertura inmediata y beneficios exclusivos.

El presidente de la aseguradora, Manuel Fronciani, destacó que la empresa apuesta por ofrecer productos cada vez más competitivos, adaptados a la evolución del mercado y a las nuevas necesidades de los conductores.

Entre los principales beneficios mencionó coberturas de hasta tres años con primas mantenidas, asistencia al viajero, carta verde para el Mercosur, ampliación de la responsabilidad civil y seguros de automóviles que incluyen cobertura de vida.

Asimismo, resaltó la inversión realizada para fortalecer el servicio de atención al cliente, con un centro de asistencia disponible las 24 horas, una nueva infraestructura operativa y un equipo especializado para la gestión de siniestros en todo el país.

La empresa también cuenta con agencias en el interior y respaldo para brindar asistencia dentro del Mercosur.

Durante la feria, Seguridad Seguros ofrece además promociones especiales y obsequios para clientes que contraten pólizas participantes, reafirmando su objetivo de acompañar a los compradores con soluciones que combinan protección, atención permanente y condiciones competitivas.

Las personas interesadas en conocer más detalles de los productos que ofrece la compañía, pueden acercarse al stand de Seguridad Seguros en Cadam Motor Show de 10:00 a 22:00 en el piso -3 de Paseo La Galería hasta el 9 de agosto.