Familia Talleyrand celebra sus 50 años con “Los 5 Elementos”, una experiencia inédita junto a cinco chefs de la Guía Michelin

El evento se realizará el viernes 7 de agosto, a partir de las 20:30, de manera simultánea en Talleyrand Le Grill & Cuisine, Maurice, Josephine, La María Mariscal y La María Centro, donde cada restaurante ofrecerá una propuesta exclusiva creada especialmente para esta celebración.

Más que un aniversario, “Los 5 Elementos” es una declaración sobre la manera en que Familia Talleyrand entiende la hospitalidad: como el equilibrio entre el producto, las personas, el territorio y las ideas. Inspirado en los cinco elementos de la naturaleza —Agua, Tierra, Fuego, Aire y Éter—, el evento propone un recorrido conceptual donde cada restaurante representa uno de ellos y recibe a un chef cuya cocina dialoga con esa identidad. El resultado será una experiencia que une tradición, innovación y creatividad para celebrar el legado de la marca y proyectar sus próximos cincuenta años.

La Familia Talleyrand construyó una identidad propia dentro de la gastronomía paraguaya a través de restaurantes con personalidades bien definidas. Esa diversidad se convierte hoy en el eje de una celebración única, donde cada espacio contará una historia distinta, pero todas compartirán un mismo propósito: demostrar que las grandes experiencias nacen del equilibrio entre muchos elementos. Los invitados podrán elegir una de las cinco experiencias diseñadas exclusivamente para la ocasión:

Maurice , asociado al Agua, recibirá al chef español Iñaki Aldrey, al frente de la cocina de Atempo, restaurante distinguido con una Estrella Michelin. Su propuesta se caracteriza por la precisión técnica, la creatividad y el respeto absoluto por el producto.

Josephine Restaurant & Bar , inspirado en el Aire, contará con la participación de Martín Rebaudino, fundador de Roux, restaurante recomendado por la Guía Michelin y uno de los grandes referentes de la cocina argentina contemporánea.

Talleyrand Le Grill & Cuisine , identificado con el Éter, elemento que simboliza el origen y la esencia del universo Talleyrand, recibirá a Sebastián Weigandt, chef ejecutivo de Azafrán, restaurante distinguido con una Estrella Michelin, reconocido además por The Best Chef Awards y por integrar la lista de Latin America’s 50 Best Restaurants.

La María Centro , representante de la Tierra, tendrá como invitado a Leo Lanussol, fundador de Proper y actualmente al frente de NESS, restaurante recomendado por la Guía Michelin. Su cocina encuentra en el fuego, la estacionalidad y la sencillez una forma de expresar la identidad de cada ingrediente.

La María Mariscal, donde el Fuego será protagonista, recibirá a Sebastián Cardamoni, chef y cofundador de Fogón Asado, restaurante recomendado por la Guía Michelin y reconocido internacionalmente por reinterpretar la tradición del asado argentino desde una mirada contemporánea.

Cada chef desarrollará un menú exclusivo inspirado en el elemento asignado a su restaurante, dando vida a cinco experiencias completamente diferentes que compartirán un mismo hilo conductor: celebrar el legado de Talleyrand y dar inicio a los próximos cincuenta años de su historia.