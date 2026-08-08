Banco GNB ofrece tasas preferenciales en Cadam

Durante la muestra, la entidad ofrece tasas preferenciales exclusivas, acompañadas de una propuesta integral junto a Seguridad Seguros.

Federico Monjagatta, jefe de Estrategia del Segmento Personas de GNB, destacó que la alianza permite ofrecer condiciones diferenciadas tanto en el financiamiento como en el seguro del vehículo, facilitando al cliente el acceso a una cuota acorde a su perfil y a una cobertura integral desde el momento de la compra.

La propuesta además incorpora “Seguros Verdes”, un componente de sostenibilidad, ya que por cada seguro colocado se acompaña la reserva de un área natural de un Parque Nacional, como parte del compromiso del banco con el cuidado del medioambiente.

El banco cuenta con presencia física en la exposición hasta el 9 de agosto, de 10:00 a 22:00, en el piso -3 de Paseo La Galería.