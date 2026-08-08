EasyTax integra impuestos, gastos y facturación en una app

La propuesta está orientada a trabajadores dependientes e independientes, profesionales, microempresas y contribuyentes del IRP e IRE SIMPLE, además de usuarios que buscan ordenar el presupuesto de su hogar.

“Queríamos que EasyTax pueda ayudarle a la gente a mantener el control sobre sus finanzas y a entender los impuestos”, afirmó Elisabeth Müller.

Explicó que el desarrollo surgió al identificar que muchos contribuyentes delegan completamente sus obligaciones tributarias sin comprender cómo se calculan.

“No queríamos que sea solamente una herramienta de liquidación de impuestos, sino que ayude a las personas a entender, a mantener el control, a tener todo a la vista y que sea realmente una ayuda en el día a día”, señaló.

Desde el celular, el usuario puede fotografiar comprobantes o cargar facturas electrónicas recibidas por correo.

El sistema organiza y clasifica automáticamente cada movimiento, generando reportes diferenciados cuando una persona desarrolla más de una actividad económica.

Se puede consultar en tiempo real el estado de las obligaciones tributarias. “Lo que buscamos es generar claridad, control y tranquilidad cuando hablamos de impuestos y de contabilidad”, sostuvo Müller, al explicar que la plataforma permite visualizar permanentemente el IVA, IRP o IRE acumulados.

Además, el equipo de EasyTax está disponible para consultas vía chat.

La facturación electrónica también forma parte de la solución. Los usuarios pueden emitir comprobantes desde el teléfono en el mismo lugar donde realizan sus servicios, mientras que la versión web facilita el trabajo colaborativo entre emprendedores y asistentes administrativos.

Más detalles en https://easytax.com.py/, su IG easytax.py y al WhatsApp +595984300108.