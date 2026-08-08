Grupo Garden: Jeep lanzó en Cadam nueva Renegade 2027

La nueva Jeep Renegade mantiene el motor 1.3 Turbo T270, con 185 CV y 270 Nm de torque. Las versiones Altitude y Sahara cuentan con tracción 4x2 y transmisión automática de 6 velocidades, mientras que la Willys conserva la capacidad 4x4 característica de Jeep.

Desde la versión Sahara, incorpora tecnología Mild Hybrid (MHEV), que permite mejorar hasta un 7% el ahorro de combustible.

Igualmente, ofrece un completo paquete de seguridad que incluye seis airbags, frenado de emergencia, control de velocidad crucero, asistente de mantenimiento de carril, detección de fatiga, cámara de retroceso, control electrónico de estabilidad, Jeep Traction Control y más.

El nuevo Renegade también incorpora paragolpes renovados, una nueva parrilla y faros Full LED, reforzando su presencia y personalidad.

El interior cuenta con una nueva pantalla multimedia de 10,1 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, tablero 100% digital y arranque a distancia.

El nuevo Jeep Renegade 2027 ya está disponible en Paraguay con un precio desde US$ 24.990, o mediante el plan de financiación propia del Grupo Garden en cuotas desde US$ 265, incluyendo transferencia y un año de seguro.

Todos los interesados pueden conocer el nuevo SUV en el stand de la marca en Cadam Motor Show y realizar pruebas de manejo en cualquiera de las sucursales de Jeep Paraguay.

Para conocer más pueden visitar la página web www.jeep.com/py.