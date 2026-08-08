Lotus desembarca en Paraguay de la mano de Automotor SA

Con este lanzamiento, Automotor incorpora a su portafolio una marca que representa el equilibrio perfecto entre rendimiento, diseño, tecnología y electrificación, marcando el inicio de una nueva era para la movilidad de lujo en el país.

En esta primera etapa, Lotus presenta en Paraguay dos de sus modelos insignia 100% eléctricos.

El Lotus Eletre, el primer Hyper-SUV de la marca, combina el ADN deportivo de Lotus con tecnología de vanguardia, prestaciones sobresalientes y la versatilidad necesaria para el uso diario.

Por su parte, el Lotus Emeya, el primer Hyper-GT totalmente eléctrico de la firma, redefine el concepto del gran turismo al fusionar altas prestaciones, lujo contemporáneo, sofisticación y una experiencia de conducción emocionante.

Ambos modelos representan la evolución de la filosofía de Lotus: ofrecer vehículos donde el desempeño, la innovación y el diseño conviven en perfecta armonía.

Fundada en 1948 por Colin Chapman bajo la premisa de que la ligereza y la excelencia en ingeniería son la base del máximo rendimiento, Lotus ha construido una historia única en el mundo del automóvil.

Con la llegada de Lotus al país, Automotor reafirma su compromiso de ofrecer al mercado paraguayo propuestas que representan la vanguardia de la industria automotriz mundial, acercando una marca icónica que mira hacia el futuro sin perder su esencia.