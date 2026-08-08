Mirar hacia adelante con la responsabilidad que impone la historia

“Cumplir 101 años no significa mirar hacia atrás con nostalgia, sino mirar hacia adelante con la responsabilidad que impone nuestra historia”, expresó.

Cicorio señaló que la gestión institucional se sustenta en tres pilares: fortalecer a los despachantes de aduana, modernizar los servicios del Centro y consolidar al CDAP como un actor estratégico del comercio exterior paraguayo.

Asimismo, resaltó el acompañamiento permanente a los asociados en el proceso de transformación digital, mediante capacitación, asistencia técnica y cooperación con las autoridades, además del trabajo conjunto con la DNIT y la participación activa en la ASAPRA, fortaleciendo la integración regional.

El presidente reafirmó el compromiso del CDAP con la profesionalización de sus asociados y la defensa del comercio formal, sosteniendo una postura firme contra el contrabando y la informalidad.

Finalmente, agradeció la confianza de los colegas e invitó a seguir participando activamente para construir un CDAP más innovador, cercano y protagonista, honrando el legado de quienes hicieron posible estos primeros 101 años.