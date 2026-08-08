Empresariales
08 de agosto de 2026 a la - 09:39

Mirar hacia adelante con la responsabilidad que impone la historia

Miembros del Centro de Despachantes de Aduana del Paraguay brindan por los 101 años de su gremio.
Miembros del Centro de Despachantes de Aduana del Paraguay brindan por los 101 años de su gremio.Empresariales

En el marco de los 101 años del Centro de Despachantes de Aduana del Paraguay (CDAP), su presidente, Timoteo Cicorio, destacó que este aniversario representa un compromiso con el futuro más que una mirada al pasado.

Por ABC Color

“Cumplir 101 años no significa mirar hacia atrás con nostalgia, sino mirar hacia adelante con la responsabilidad que impone nuestra historia”, expresó.

Hombre de mediana edad con cabello canoso, vestido de traje oscuro y corbata roja, posando erguido frente a la cámara en un fondo neutro.
Timoteo Cicorio, presidente del Centro de Despachantes de Aduana del Paraguay.

Cicorio señaló que la gestión institucional se sustenta en tres pilares: fortalecer a los despachantes de aduana, modernizar los servicios del Centro y consolidar al CDAP como un actor estratégico del comercio exterior paraguayo.

Asimismo, resaltó el acompañamiento permanente a los asociados en el proceso de transformación digital, mediante capacitación, asistencia técnica y cooperación con las autoridades, además del trabajo conjunto con la DNIT y la participación activa en la ASAPRA, fortaleciendo la integración regional.

El presidente reafirmó el compromiso del CDAP con la profesionalización de sus asociados y la defensa del comercio formal, sosteniendo una postura firme contra el contrabando y la informalidad.

Finalmente, agradeció la confianza de los colegas e invitó a seguir participando activamente para construir un CDAP más innovador, cercano y protagonista, honrando el legado de quienes hicieron posible estos primeros 101 años.