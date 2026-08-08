Pellegrini: Fortaleza lanzó nuevo edificio residencial

El desarrollo contempla 38 niveles, 199 departamentos, 200 cocheras y una superficie construida aproximada de 28.087 m², en uno de los sectores de mayor crecimiento de la ciudad. Además, contará con cómodos amenieties entre los que se incluye piscina, gimnasio, plaza café y salones multiuso, integrando funcionalidad y calidad arquitectónica dentro de una propuesta que continúa ampliando las alternativas del sistema de inversión.
Con este lanzamiento, Fortaleza continúa afianzando un sistema de inversión que evoluciona junto con la ciudad, incorporando nuevos proyectos que responden al crecimiento urbano de Asunción y a una visión basada en decisiones estructuradas, progreso demostrable y construcción de patrimonio.