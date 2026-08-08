Sudameris apoya nueva colecta nacional Techo Paraguay 2026

Este año buscan movilizar a casi 8.500 voluntarios para alcanzar la meta de recaudación de G. 1.550 millones, que se destinarán a la construcción de viviendas de emergencia en asentamientos del país.

En lo que constituye un esfuerzo nacional para visibilizar la vulnerabilidad habitacional en que viven miles de familias paraguayas, y transformar esa indignación en acción, la organización Techo Paraguay anunció oficialmente la realización de su Colecta Nacional 2026.

El propósito de esta tradicional movilización, fijada para viernes 4 y sábado 5 de septiembre, es reunir fondos para la construcción de 500 viviendas de emergencia, 20 proyectos de infraestructura y 10 módulos sanitarios.

La campaña comunicacional de esta edición está centrada en Abi, una niña de tan solo seis años que sueña con ser astronauta. En las gráficas de la campaña es posible verla en el asentamiento donde vive jugando con un improvisado casco de cartón junto al mensaje: “Salir de la Tierra”.

La escena busca contraponer la noción futurista del viaje espacial con una cruda realidad cotidiana: para miles de paraguayos, “Salir de la Tierra” no implica explorar el cosmos, sino dejar atrás el piso de arena sobre el cual duermen en sus viviendas precarias, que afecta negativamente su calidad de vida.

Para esta cruzada nacional, Techo convoca especialmente a las juventudes, que han sido históricamente el motor de sus actividades. Además, invita a toda la sociedad civil a sumarse activamente para que el derecho a un hábitat digno deje de ser un privilegio al que muchos no pueden acceder.