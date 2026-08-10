Banco Itaú presentó innovaciones digitales y beneficios exclusivos en Cadam Motor Show

De forma ininterrumpida desde 2010, Itaú apoya la realización de la Expo Cadam Motor Show, consolidando su presencia como aliado estratégico de clientes, concesionarias y actores clave de la industria automotriz.

Como principal novedad de esta edición, Itaú presentó la posibilidad de acceder a préstamos preaprobados para “Mi Auto” directamente a través de la app del banco.

Este beneficio estuvo disponible exclusivamente para clientes con líneas preaprobadas superiores a G. 60.900.000, quienes pudieron autogestionar de manera 100% digital todo el proceso, desde la solicitud hasta el desembolso del crédito. Esta innovación ofreció una experiencia más simple, rápida y conveniente, fortaleciendo la propuesta de valor digital de la entidad.

Además, Itaú puso a disposición condiciones preferenciales para la adquisición de vehículos híbridos y eléctricos, con tasas de interés desde el 9,9% y plazos de financiación de hasta 60 meses. Con esta propuesta, la entidad refuerza su apoyo a la movilidad sostenible y a la incorporación de tecnologías que contribuyan al cuidado del medio ambiente.

En materia de seguros, los visitantes de la feria pudieron acceder a beneficios exclusivos, entre ellos hasta un 35% de descuento en pólizas de seguro vehicular, brindando mayor protección y tranquilidad a los clientes.

La propuesta se complementó con alianzas estratégicas junto a reconocidas concesionarias, que ofrecieron bonos de descuento y condiciones especiales durante el evento, facilitando el acceso a una amplia variedad de vehículos.

“Nos enorgullece acompañar una nueva edición de la Cadam Motor Show, un espacio que nos permite acercar soluciones innovadoras a nuestros clientes y seguir impulsando la transformación digital de nuestros productos. Con estas iniciativas buscamos brindar una experiencia cada vez más simple, accesible y adaptada a las necesidades de las personas”, destacó Rubén Aguilera, en representación de Banco Itaú.