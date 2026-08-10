Empresariales
10 de agosto de 2026 a la - 19:19

Banco Itaú presentó innovaciones digitales y beneficios exclusivos en Cadam Motor Show

Rubén Aguilera, gerente de Negocios de la Banca Miniorista de Itaú Paraguay.
Rubén Aguilera, gerente de Negocios de la Banca Miniorista de Itaú Paraguay.FRV

Banco Itaú participó una vez más en la Expo Cadam Motor Show, que este año celebró su 29° edición, reafirmando su compromiso con el desarrollo del sector automotor y con la creación de soluciones financieras innovadoras que faciliten el acceso a la movilidad.

Por ABC Color

De forma ininterrumpida desde 2010, Itaú apoya la realización de la Expo Cadam Motor Show, consolidando su presencia como aliado estratégico de clientes, concesionarias y actores clave de la industria automotriz.

Como principal novedad de esta edición, Itaú presentó la posibilidad de acceder a préstamos preaprobados para “Mi Auto” directamente a través de la app del banco.

Este beneficio estuvo disponible exclusivamente para clientes con líneas preaprobadas superiores a G. 60.900.000, quienes pudieron autogestionar de manera 100% digital todo el proceso, desde la solicitud hasta el desembolso del crédito. Esta innovación ofreció una experiencia más simple, rápida y conveniente, fortaleciendo la propuesta de valor digital de la entidad.

Además, Itaú puso a disposición condiciones preferenciales para la adquisición de vehículos híbridos y eléctricos, con tasas de interés desde el 9,9% y plazos de financiación de hasta 60 meses. Con esta propuesta, la entidad refuerza su apoyo a la movilidad sostenible y a la incorporación de tecnologías que contribuyan al cuidado del medio ambiente.

En materia de seguros, los visitantes de la feria pudieron acceder a beneficios exclusivos, entre ellos hasta un 35% de descuento en pólizas de seguro vehicular, brindando mayor protección y tranquilidad a los clientes.

La propuesta se complementó con alianzas estratégicas junto a reconocidas concesionarias, que ofrecieron bonos de descuento y condiciones especiales durante el evento, facilitando el acceso a una amplia variedad de vehículos.

“Nos enorgullece acompañar una nueva edición de la Cadam Motor Show, un espacio que nos permite acercar soluciones innovadoras a nuestros clientes y seguir impulsando la transformación digital de nuestros productos. Con estas iniciativas buscamos brindar una experiencia cada vez más simple, accesible y adaptada a las necesidades de las personas”, destacó Rubén Aguilera, en representación de Banco Itaú.