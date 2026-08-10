Más allá del cuidado animal

Desde la clínica hasta el campo, la industria, los laboratorios y la docencia, los profesionales aportan conocimientos y experiencia que contribuyen al crecimiento de diferentes sectores.

En ese escenario, Agrofield busca acompañar su labor como aliado estratégico.

“Queremos ser mucho más que un proveedor de productos. Queremos ser un aliado, acercándole capacitación, herramientas y soluciones que le ayuden a enfrentar los desafíos de una profesión que cambia y avanza permanentemente”, afirma.

Una profesión en constante evolución

La incorporación de tecnología también está transformando la práctica veterinaria. El diagnóstico temprano, la prevención y las herramientas que permiten obtener resultados más precisos cobran cada vez mayor protagonismo.

“La medicina veterinaria evolucionó muchísimo en los últimos años. Hoy existe un enfoque mucho más fuerte en la prevención, el diagnóstico temprano y el uso de tecnologías que permiten llegar a diagnósticos más precisos y tomar mejores decisiones”, explica.

A esto se suma una creciente conciencia sobre el bienestar animal, tanto entre los profesionales como entre productores y tutores.

La premisa, según Colmán, es clara: anticiparse a los problemas permite mejorar los resultados y evitar intervenciones tardías.

En respuesta a esta transformación, Agrofield apuesta por incorporar tecnologías de diagnóstico, nutrición especializada y espacios de capacitación continua, con el objetivo de facilitar la actualización profesional.

En el Día del Veterinario, el mensaje de Agrofield pone el foco en la dedicación que existe detrás de cada consulta, cirugía, guardia o visita al campo.

“Lo primero que queremos decir es gracias”, expresa Colmán, quien reconoce que se trata de una profesión que demanda preparación permanente, capacidad para tomar decisiones complejas y una profunda vocación de servicio.

“Gracias por cuidar la salud y el bienestar de los animales, por acompañar a las familias que depositan su confianza en ustedes y por aportar, desde su profesión, al desarrollo del país”, destaca.

Para Agrofield, acompañar esta evolución representa también una oportunidad para seguir construyendo, junto a los profesionales, una medicina veterinaria “cada vez más preparada, más humana y más cercana”.