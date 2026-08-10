Santa Rosa Paraguay presentó la nueva GWM Haval H7 PHEV

En el marco de la 29ª edición del Cadam Motor Show, Santa Rosa Paraguay continúa fortaleciendo su apuesta por la movilidad de nueva generación con la presentación oficial de la GWM Haval H7 PHEV, una SUV híbrida enchufable que combina un diseño de inspiración off-road con tecnología inteligente, gran autonomía eléctrica y el equipamiento premium que caracteriza a la nueva generación de vehículos GWM.

Luego del éxito de la familia Haval de GWM en Paraguay, la llegada de la H7 PHEV representa un nuevo paso en la evolución de la marca, incorporando un vehículo pensado para quienes desean explorar nuevos caminos con mayor eficiencia, seguridad y confort, sin renunciar a un diseño imponente y moderno. La estructura y el enfoque de este lanzamiento siguen la línea estratégica presentada por Santa Rosa para la gama PHEV de GWM.

Tecnología híbrida enchufable para una nueva forma de conducir

La Haval H7 PHEV integra la más reciente tecnología híbrida enchufable (PHEV) de GWM, permitiendo combinar un motor turbo de 1.5 litros más un sistema eléctrico de alto rendimiento que entrega hasta 326 HP de potencia combinada y 540 Nm de torque, ofreciendo aceleraciones contundentes, una conducción silenciosa y la posibilidad de recorrer trayectos diarios en modo totalmente eléctrico.

Su sistema híbrido inteligente gestiona automáticamente la entrega de potencia entre ambos motores para maximizar el rendimiento y optimizar el consumo de combustible, convirtiéndolo en una excelente alternativa tanto para la ciudad como para viajes de larga distancia.

Un diseño que transmite aventura

Con líneas cuadradas, una presencia robusta y una estética inspirada en los grandes vehículos todoterreno, la nueva Haval H7 PHEV refleja el ADN aventurero de GWM. Su imagen combina fuerza y sofisticación, mientras que el interior ofrece un ambiente tecnológico, materiales de alta calidad, conectividad de última generación y asistentes inteligentes que elevan la experiencia de conducción.

“Con la llegada de la Haval H7 PHEV seguimos ampliando la oferta de vehículos electrificados de GWM en Paraguay. Es una SUV diseñada para quienes buscan un estilo de vida activo, con tecnología de última generación, gran eficiencia y un diseño que invita a descubrir nuevos caminos”, señalaron directivos de Santa Rosa Paraguay.

Las personas interesadas pueden conocer más detalles a través de la página web www.gwm.com.py o mediante las redes sociales de GWM Paraguay.

Con este lanzamiento, Santa Rosa Paraguay reafirma su compromiso de acercar al mercado paraguayo vehículos con tecnología de vanguardia, ampliando su portafolio de soluciones híbridas enchufables y consolidando a GWM como uno de los referentes en la transformación de la movilidad en el país.