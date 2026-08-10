Santa Rosa realizó el exclusivo lanzamiento de la GWM Tank 700

La Tank 700 PHEV llegó para redefinir el segmento de los SUV de alta gama, posicionándose como el vehículo más exigente, imponente y lujoso en la historia de la marca en el país. Este todoterreno combina capacidades off-road extremas con un nivel de elegancia, confort y tecnología híbrida enchufable (PHEV) de última generación, respondiendo a la demanda de los usuarios más exigentes que buscan potencia sin sacrificar refinamiento.

Potencia extrema y tecnología de vanguardia

Diseñado para superar cualquier desafío geográfico y estético, la Tank 700 PHEV está equipado con una potente arquitectura mecánica que integra un motor V6 de 3.0L de alto rendimiento impulsado por la tecnología híbrida enchufable. Esto le permite entregar una potencia combinada de 517HP, y un torque de 800nm, que nos entrega un desempeño descomunal en caminos difíciles y, al mismo tiempo, una conducción eficiente y ultra silenciosa en trayectos urbanos.

“El lanzamiento de la Tank 700 PHEV representa un hito fundamental para Santa Rosa en Paraguay. Estamos trayendo al mercado nacional el vehículo más avanzado y lujoso que GWM ha desarrollado a nivel mundial. Es una propuesta audaz que combina un diseño imponente, capacidades todoterreno sin rival y un interior de clase ejecutiva pensado para quienes no aceptan compromisos en términos de confort y potencia”, destacaron directivos de Santa Rosa Paraguay.

Diseño imponente e interior de máximo lujo

Por fuera, la Tank 700 PHEV impacta con líneas robustas, una presencia escultural y detalles aerodinámicos de carácter superior. Por dentro, ofrece una experiencia de primera clase: acabados con materiales de la más alta calidad, aislamiento acústico avanzado, asientos climatizados con masajes, pantallas de alta definición e iluminación ambiental personalizable.

Las personas interesadas pueden conocer más detalles a través de la página web www.gwm.com.py o mediante las redes sociales de GWM Paraguay.