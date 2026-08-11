Empresariales
11 de agosto de 2026 a la - 01:00

Almuerzo solidario de Teletón hecho en Florida

Participación paraguaya en el almuerzo solidario de Teletón.
Participación paraguaya en el almuerzo solidario de Teletón.GENTILEZA

El Gran Almuerzo Solidario organizado por la Fundación Teletón Paraguay, junto con el Comité Teletón Paraguay Florida, reunió el pasado domingo 2 de agosto a la comunidad paraguaya y latina en el Restaurant Patrizia’s, de Fort Lauderdale, Florida, en una jornada marcada por la integración, la gastronomía y el compromiso con los bebés, niños, niñas y adolescentes con discapacidad que reciben servicios en la Fundación Teletón Paraguay.

Por ABC Color

Los asistentes disfrutaron de una propuesta gastronómica variada. Víctor Ibarrola, director ejecutivo de la Fundación Teletón Paraguay, destacó el gran apoyo que sienten las familias de Teletón con estas actividades que se realizan a miles de kilómetros de Paraguay, pero que se sienten tan cercanas. La agenda solidaria continuará el 12 de septiembre con The Big Party, en Washington D.C., fortaleciendo una red de compatriotas que, desde distintos rincones de Estados Unidos, mantienen vivo su compromiso con el Paraguay y con la misión de Teletón.

Más información: @teletonparaguay_usa.