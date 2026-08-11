CASA MÁS consolida su crecimiento y expande su presencia en Luque

Ubicada en una zona de gran desarrollo, rodeada de áreas verdes, escuelas, hospitales y supermercados, la urbanización cuenta con 28 lotes y más de 12.000 m².

Las cuotas parten desde G. 1.900.000, a través de Che Róga Porã.

“Vos no necesitás ser experta en créditos, trámites y construcción para acceder a tu casa propia. Nosotros acompañamos todo el proceso, desde la gestión con el banco, la construcción y durante todo el período de garantía. Garantía real”, señaló Julio Velilla, vicepresidente de CASA MÁS.

De clientes a vecinas

Entre las futuras propietarias están Perla Romero y su hermana Lilian.

Perla eligió a CASA MÁS para acceder a su vivienda y, al compartir sus planes con su hermana, Lilian decidió seguir el mismo camino y construir allí también.

Ahora, además de propietarias, serán vecinas y podrán compartir de cerca esta nueva etapa.

Presencia de autoridades nacionales

Del acto participaron el ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja; el intendente de Luque, Carlos Echeverría; además de directivos y colaboradores de CASA MÁS.

Baruja destacó que, a dos años del programa Che Róga Porã, existen más de 7.000 créditos preaprobados por 300 millones de dólares y más de 500 solicitudes diarias.

Los interesados pueden conocer los modelos disponibles, evaluar las opciones de financiación o coordinar una visita comunicándose con CASA MÁS al (0981) 004656 o ingresando a www.casamas.com.py.