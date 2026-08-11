Empresariales
11 de agosto de 2026 a la - 01:00

Chevrolet lanzó nuevos modelos en Cadam 2026

Directivos de Chevrolet presentaron la nueva S10 Trail Boss.
Directivos de Chevrolet presentaron la nueva S10 Trail Boss.Gentileza

Del 30 de julio al 9 de agosto se llevó a cabo la Expo Cadam Motor Show, evento donde Chevrolet presentó la nueva pickup S10 Trail Boss y la nueva versión del Onix Activ, dos vehículos clave en sus segmentos.

Por ABC Color

La pickup líder del mercado, la S10, ofrece la nueva versión Trail Boss, que llega con una nueva suspensión y neumáticos que le dan un aspecto único y extremo, ideal para quien quiere hacer de esta pick up su vehículo off-road por excelencia.

La otra novedad es el regreso de la versión de Onix Activ, el modelo que fue el Chevrolet más vendido del país, y ahora vuelve con una nueva suspensión que le brinda un despeje más alto y una posición de manejo elevada, esencial en un verdadero crossover.

Igualmente, se pudo conocer toda la línea de productos de Chevrolet tanto a combustión como 100% eléctricos.

Por otro lado, desde la compañía informan que la evolución del mercado automotor ha impulsado una creciente demanda por vehículos que combinen versatilidad, conectividad y desempeño.