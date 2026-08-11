Chevrolet lanzó nuevos modelos en Cadam 2026

La pickup líder del mercado, la S10, ofrece la nueva versión Trail Boss, que llega con una nueva suspensión y neumáticos que le dan un aspecto único y extremo, ideal para quien quiere hacer de esta pick up su vehículo off-road por excelencia.

La otra novedad es el regreso de la versión de Onix Activ, el modelo que fue el Chevrolet más vendido del país, y ahora vuelve con una nueva suspensión que le brinda un despeje más alto y una posición de manejo elevada, esencial en un verdadero crossover.

Igualmente, se pudo conocer toda la línea de productos de Chevrolet tanto a combustión como 100% eléctricos.

Por otro lado, desde la compañía informan que la evolución del mercado automotor ha impulsado una creciente demanda por vehículos que combinen versatilidad, conectividad y desempeño.