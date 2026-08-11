Personal consolidó al SIT como un espacio de referencia para la industria TIC en Paraguay

Durante dos jornadas, el evento reune a colaboradores, especialistas, empresas tecnológicas, representantes de la academia y referentes de la Industria TIC para compartir experiencias y analizar las tendencias que están redefiniendo la infraestructura digital, las redes y los servicios de conectividad.

Organizado por Personal Paraguay junto con Personal Argentina, el encuentro tiene una agenda de conferencias, paneles y espacios de intercambio centrados en la evolución de las redes, infraestructura de fibra óptica, cloud, ciberseguridad, automatización, Internet de las Cosas (IoT), eficiencia energética, inteligencia artificial aplicada a la operación y transformación digital.

La edición 2026 se desarrolló además en un año especialmente relevante para la evolución de las telecomunicaciones en Paraguay, luego de la reciente adjudicación de nuevo espectro que permitirá avanzar hacia el despliegue de la tecnología 5G.

Este nuevo escenario, permitirá ampliar las capacidades de red, y acompañará el crecimiento de nuevos servicios digitales en el pais.

En ese contexto, parte de la agenda abordó los desafios y oportunidades que plantea la evolución hacia redes de nueva generación.

“La transformación tecnológica requiere una actualización permanente de conocimientos y una mirada compartida sobre los desafíos que enfrenta la industria”, expresó Hugo Lombardo, CTO de Personal Paraguay.

El SIT se consolidó como un espacio donde colaboradores, especialistas y principales socios tecnológicos intercambiaron experiencias, analizaron tendencias y construyeron en conjunto nuevas capacidades para seguir impulsando la evolución digital de Paraguay

“El desarrollo tecnológico se potencia cuando existe colaboración entre equipos, empresas y especialistas. Cada edición del SIT fortalece esa integración regional, permitiéndonos compartir experiencias, acelerar la incorporación de nuevas capacidades y construir una visión común sobre la evolución de las redes, la infraestructura y los servicios digitales”, destacó Fernando Cravero, director de Operaciones Internacionales de Personal Argentina.

Durante ambas jornadas, la de hoy y mañana, participaron especialistas de Personal y de empresas lideres del ecosistema tecnológico, quienes compartieron experiencias y casos vinculados con infraestructura de telecomunicaciones, evolución de redes móviles y de fibra óptica, cloud, automatización, ciberseguridad, conectividad, eficiencia energética y transformación digital.

Asimismo, se presentaron soluciones y tendencias asociadas a la evolución de las redes, la optimización de la infraestructura tecnológica y las nuevas capacidades que acompañarán el crecimiento de los servicios digitales.

Como parte de la iniciativa, el encuentro también convocó a estudiantes universitarios de carreras vinculadas con tecnología e ingeniería, quienes pudieron experimentar de primera mano la evolución digital.

La propuesta busca acercar a las nuevas generaciones a las tendencias que están transformando el sector TIC y fortalecer el vinculo entre la academia y el ecosistema tecnológico.

Participaron estudiantes de la Facultad Politécnica (UNA), Universidad Americana, UCSA y otras.

La edición 2026 contó además con el acompañamiento de empresas líderes del ecosistema tecnológico, entre ellas Huawei, Konecta, Samsung, Ericsson, Fortinet-Dacas, Nokia y Semperti, que compartieron su visión sobre la evolución de las redes, la infraestructura digital, cloud, ciberseguridad y las tecnologías que impulsarán la próxima etapa de transformación del sector.

Un evento carbono neutral

Al igual que en la edición anterior, el SIT Paraguay fue un evento carbono neutral. Para ello, Personal realizó la medición de la huella de carbono generada durante las dos jornadas, considerando aspectos como la movilidad de los participantes, el alojamiento, los servicios de catering, la generación de residuos y el equipamiento técnico utilizado para su realización.

Las emisiones generadas fueron compensadas mediante la adquisición de bonos de carbono certificados, reafirmando el compromiso de la compañía con la incorporación de prácticas orientadas al uso responsable de los recursos y al desarrollo de iniciativas que integran innovación tecnológica y criterios de sostenibilidad.

Acerca del SIT

El SIT es una iniciativa creada por Personal Argentina en 2012 como un espacio de aprendizaje colaborativo sobre los desafios y oportunidades del sector tecnológico a nivel regional y global.

A lo largo de sus distintas ediciones se consolidó como una plataforma para el intercambio de conocimiento sobre infraestructura digital, redes, conectividad, cloud, ciberseguridad, automatización, inteligencia artificial y sustentabilidad, promoviendo el desarrollo de capacidades que acompañan la evolución del ecosistema digital de la región.