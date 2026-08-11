Prosegur Crypto lanzó en Argentina la primera plataforma para la compra de oro tokenizado

La propuesta introduce por primera vez en el mercado argentino un servicio integral que reúne en una misma plataforma la custodia del activo, su comercialización, la tokenización y la liquidez, lo que permitirá a los usuarios acceder al oro de manera simple, segura y completamente digital.

Cada token representa el valor equivalente a 1 gramo de oro físico certificado de máxima pureza, almacenado en instalaciones de alta seguridad y sometido a auditorías periódicas. Las operaciones se registran mediante tecnología blockchain, lo que permite su trazabilidad y verificación. Los tokens reflejan la cotización internacional del oro y pueden ser transferidos o liquidados dentro de la plataforma.

“Prosegur Digital Gold representa un avance en la forma en que un activo históricamente físico y conservador se adapta a las nuevas dinámicas digitales sin resignar seguridad. Nuestro objetivo es acercar el oro a más personas, combinando la solidez del mundo físico con la eficiencia y accesibilidad de la tecnología”, señaló José Ángel Fernández Freire, director corporativo de Innovación de Prosegur Cash y CEO de Prosegur Crypto.

El desarrollo de Prosegur Digital Gold se realizó en colaboración con Minos Global, firma especializada en tecnologías de registro distribuido, y ya cuenta con implementación previa en España, como parte de un plan de expansión internacional.

El lanzamiento se produce en un contexto de avance del marco regulatorio argentino para los activos virtuales, con la incorporación de requisitos específicos para los proveedores de servicios de activos digitales, incluyendo normas de prevención de lavado de dinero (AML) y conocimiento del cliente (KYC), bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Este escenario, orientado a fortalecer la transparencia y seguridad del ecosistema, convive con un proceso de transformación más amplio en la industria de servicios financieros y de gestión de activos.

En ese marco, Prosegur Cash ha venido evolucionando su modelo de negocio tradicional hacia soluciones tecnológicas y servicios de valor agregado. La compañía ha desarrollado propuestas como Cash Today, enfocada en la digitalización y automatización de la gestión de efectivo, y ORUS, un sistema de cajeros inteligentes que permite optimizar el ciclo del dinero en comercios, reducir riesgos operativos y mejorar la trazabilidad de las operaciones.

Esta evolución también incluye la creación y expansión de Prosegur Crypto, unidad especializada en activos digitales que posiciona a la compañía en la intersección entre seguridad física y tecnología blockchain. Como parte de este desarrollo, la empresa inauguró en Argentina un búnker de custodia de criptoactivos, una infraestructura diseñada para almacenar activos digitales en un entorno completamente aislado, sin conexión a internet, con múltiples capas de protección física y criptográfica.

Este tipo de instalaciones combina protocolos de seguridad de grado militar, almacenamiento en frío y sistemas avanzados de gestión de claves, consolidando un modelo que integra la experiencia histórica de Prosegur en custodia de valores con las exigencias del ecosistema digital.

Desde el punto de vista operativo, Prosegur Crypto es responsable de la compra y almacenamiento de lingotes de oro, así como de la emisión de los tokens digitales. Por cada lingote se generan 1.000 tokens, respaldados físicamente por el metal custodiado. Estos activos digitales se almacenan mediante tecnología de almacenamiento en frío, combinando seguridad física y ciberseguridad avanzada.

A diferencia de otras propuestas, Prosegur Digital Gold ofrece una combinación de respaldo físico, liquidez inmediata y acceso digital, permitiendo invertir en oro sin las complejidades logísticas tradicionales. El valor de los tokens se ajusta en función de la cotización internacional del metal, tomando como referencia mercados globales. Los tokens están disponibles a través de la web ar.prosegurdigitalgold.com.

Con esta iniciativa, Prosegur Crypto impulsa una nueva forma de acceso a activos tradicionales, facilitando la inversión en oro en pequeñas fracciones y consolidando la evolución del negocio de Prosegur Cash hacia soluciones cada vez más digitales, integradas y orientadas a las nuevas demandas del mercado.