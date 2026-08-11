Sudameris y A Todo Pulmón premiarán talento infantil

Está dirigido a niños y niñas del 1° a 6° grado de todo el país.

La recepción de la obra es hasta el 27 de septiembre próximo. Los dibujos deben ser 100% inéditos y elaborados exclusivamente por los participantes, sin la intervención de terceros.

Las bases y condiciones completas están disponibles en las redes sociales de Sudameris y A Todo Pulmón.

Los 10 finalistas ganarán una tablet con internet incluido por todo un año y una invitación exclusiva para el niño/a y sus padres o responsables a la cena de gala Humberto Rubin.

El primer lugar tendrá un paquete de viaje a Barcelona, España, para el ganador acompañado de dos adultos.

Más información en las redes sociales: @sudamerispy y @atodopulmonpy.