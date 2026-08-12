El legado internacional de José Alberto Zuccardi, en el Club de Ejecutivos

“Experiencias Exitosas | La visión detrás del legado” reunió a socios del club para conocer de primera mano las decisiones, convicciones y aprendizajes que marcaron la trayectoria de Zuccardi y de una organización familiar reconocida mundialmente por su visión, capacidad de innovación y profundo vínculo con sus raíces.
Zuccardi abordó temas vinculados al liderazgo, la construcción de empresas familiares, la continuidad generacional, la identidad de marca, la innovación y el desafío de convertir una visión empresarial en un legado sostenible en el tiempo.
La experiencia de José Alberto Zuccardi permitió reflexionar sobre cómo transformar las raíces en una ventaja competitiva, crecer preservando la esencia y construir una cultura organizacional capaz de trascender a sus fundadores.