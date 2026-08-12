Sudameris y Club Deportivo Alemán renuevan acuerdo, con beneficios para los socios

En el marco de esta renovación, los socios del club que cuenten con tarjetas de crédito Sudameris podrán acceder a un 10% de reintegro en el pago de las cuotas sociales mediante débito automático. Asimismo, las compras realizadas con tarjetas de crédito del banco en los restaurantes y espacios gastronómicos del club tendrán un reintegro del 20%.
El acuerdo contempla además la posibilidad de financiar cuotas sociales, ya sean adelantadas o pendientes de pago, en hasta 12 cuotas sin intereses con las tarjetas de crédito, realizando la operación en las cajas del club.
Esta renovación de acuerdo forma parte del compromiso de Sudameris de acompañar a instituciones que contribuyen al desarrollo de sus comunidades, acercando beneficios y soluciones que agreguen valor a la experiencia de sus socios.
Bases y condiciones en https://www.sudameris.com.py/beneficios.