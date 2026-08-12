Empresariales
12 de agosto de 2026 a la - 12:53

Sudameris y Club Deportivo Alemán renuevan acuerdo, con beneficios para los socios

Hombres en traje oscuro se dan la mano, con un documento rojo entre ellos, en un evento formal decorado con paredes verdes.
El Club Deportivo Alemán y Sudameris firmaron un convenio para beneficio de los socios.ARCENIO ACUÑA

Sudameris y el Club Deportivo Alemán (DTA) renovaron su acuerdo de cooperación. Con esta firma, ambas instituciones consolidan una alianza que mantienen desde hace varios años y reafirman su compromiso de seguir acercando beneficios exclusivos a los socios del club.

Por ABC Color

En el marco de esta renovación, los socios del club que cuenten con tarjetas de crédito Sudameris podrán acceder a un 10% de reintegro en el pago de las cuotas sociales mediante débito automático. Asimismo, las compras realizadas con tarjetas de crédito del banco en los restaurantes y espacios gastronómicos del club tendrán un reintegro del 20%.

El acuerdo contempla además la posibilidad de financiar cuotas sociales, ya sean adelantadas o pendientes de pago, en hasta 12 cuotas sin intereses con las tarjetas de crédito, realizando la operación en las cajas del club.

Esta renovación de acuerdo forma parte del compromiso de Sudameris de acompañar a instituciones que contribuyen al desarrollo de sus comunidades, acercando beneficios y soluciones que agreguen valor a la experiencia de sus socios.

Bases y condiciones en https://www.sudameris.com.py/beneficios.