Itaú impulsa la experiencia Drinks & More con descuentos

“Invitamos a la gente a adelantarse y adquirir sus entradas cuanto antes, porque son limitadas y pueden agotarse”, indicó Claudia Bobadilla, gerente de Marketing y Sustentabilidad de Banco Itaú.

“Esto responde a que el espacio es limitado y, principalmente, para garantizar al público seguridad y excelencia en la experiencia para todos”, agregó.

Además, durante el evento, los clientes de Banco Itaú tendrán descuentos exclusivos con sus tarjetas para la compra de las bebidas disponibles en la jornada.

Organizado por la Cámara Paraguaya de Proveedores de Bienes, Servicios y Afines (CAPRO), Drinks & More fue declarado de interés turístico por la Senatur. El evento se desarrollará de 19:00 a 00:00 y ofrecerá una amplia propuesta que reunirá vinos blancos, espumantes, cervezas, destilados, tragos de autor, bebidas sin alcohol y opciones gastronómicas acordes para el maridaje.

Durante la noche, los asistentes podrán degustar libremente cientos de productos presentados por las principales empresas del sector.

Los asistentes disfrutarán igualmente de espacios temáticos diseñados para descubrir nuevas tendencias, conocer lanzamientos y disfrutar de una experiencia diferente.

Como ya es tradición, la entrada incluirá un copón oficial del evento, que permitirá realizar degustaciones durante toda la jornada.

Otro de los principales atractivos será la Tienda D&M, que pondrá a la venta los productos exhibidos durante el evento a precios promocionales.

Las entradas están disponibles en Ticketea.