Volendam: 75 años de historia, trabajo y desarrollo en San Pedro

La historia de la Cooperativa de Producción, Consumo y Servicios Volendam Ltda. comenzó el 24 de julio de 1951, cuando un grupo de familias de colonos decidió unir esfuerzos bajo los principios de la cooperación, la solidaridad y la ayuda mutua.

En sus primeros años, la falta de caminos e infraestructura convirtió al Puerto Mbopicuá, sobre el río Paraguay, en una conexión fundamental con el resto del país.

Desde allí partían trozas y leña hacia Asunción, mientras que los víveres e insumos llegaban a la colonia transportados en carretas tiradas por bueyes y caballos, recorriendo unos 18 kilómetros de caminos rurales.

Setenta y cinco años después, aquella realidad quedó atrás. El antiguo puerto se convirtió en un moderno complejo granelero y Volendam evolucionó hasta consolidarse como un importante motor económico y social del departamento de San Pedro.

Actualmente, la cooperativa articula 21 secciones de servicios e industrias, integrando la producción agropecuaria, la actividad industrial y diversos servicios destinados a sus socios y a la comunidad.

Entre ellos se destacan el Laboratorio de Análisis de Calidad de Semillas, habilitado por SENAVE, además de supermercado, farmacia, estación de servicio, ferretería y depósito de materiales de construcción.

Su compromiso también se extiende al ámbito de la salud, mediante el respaldo a la infraestructura del sanatorio local, así como a la gestión empresarial y financiera a través de participaciones en empresas como Bancop, Aseguradora Tajy, ECOP y Agroganadera Hurón.

Fe, unidad y trabajo

La trayectoria de Volendam estuvo marcada por desafíos, especialmente durante la década de 1960, cuando surgieron dudas sobre la viabilidad del proyecto.

El apoyo de la Embajada de Alemania para impulsar nuevas iniciativas productivas, sumado a las políticas paraguayas de promoción del trigo, permitió abrir una nueva etapa de crecimiento agrícola.

Para Ernst Redekop, presidente de la Cooperativa Volendam, la fortaleza de la institución se explica por los valores que acompañaron a la comunidad desde sus inicios.

“Fe en Dios, trabajo, ayudarse mutuamente, confiar en el otro y el deseo constante de seguir creciendo son valores que hasta hoy forman parte de la vida en la colonia”, destacó.

A 75 años de su fundación, Volendam celebra una historia construida sobre el esfuerzo colectivo y mira al futuro con el mismo espíritu que impulsó a sus primeros socios: fe, unidad, trabajo y compromiso con el desarrollo de su comunidad y del Paraguay.