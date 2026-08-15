Grupo Garden: desembarcaron nuevos Mini John Cooper Works

Este lanzamiento es un acontecimiento histórico para la marca. El Mini 1965 Victory Edition es una edición limitada que rinde homenaje al triunfo del legendario Mini Cooper S en el Rally de Monte Carlo de 1965, recordando que la agilidad y el carácter pueden superar a los vehículos más grandes de la competencia.

Por otro lado, el GP Inspired Edition representa el lado más extremo de la marca, llevando el inconfundible “Go-Kart Feeling” y la adrenalina pura a la conducción diaria.

Lejos de ser solo piezas de exhibición, ambos vehículos están diseñados para el máximo rendimiento deportivo.

Están impulsados por un potente motor Mini TwinPower Turbo de 2 litros, 4 cilindros en línea modular y con tecnología EfficientDynamics que entrega 231 HP. Esta mecánica les permite lograr una aceleración de 0 a 100 km/h en tan solo 6,1 segundos. Todo este poder está respaldado por tecnología de seguridad de última generación.

Al país han llegado únicamente tres unidades en total: dos exclusivas unidades del modelo GP Inspired Edition y una sola unidad del 1965 Victory Edition.

Estas nuevas unidades ya están disponibles en el país, se pueden adquirir en cuotas desde US$ 750 al mes.

Mini es representada en Paraguay por el Grupo Garden. Esto garantiza la confianza de sus clientes ofreciendo una cobertura de dos años de garantía en ambas ediciones especiales.