Samsung presentó su nueva serie de dispositivos Galaxy Z8

Los usuarios que adquieran un dispositivo de la nueva serie Galaxy Z en Paraguay accederán a beneficios exclusivos.

Por un lado, se otorgará una prueba gratuita de seis meses de Google AI Pro con acceso ampliado a los modelos de inteligencia artificial más avanzados de Google. Además, por otro lado, se podrá contar con 5 TB de almacenamiento en la nube, espacio masivo en Google One para resguardar fotos en máxima resolución, videos en 8K y archivos de trabajo pesado de forma segura.

Durante Galaxy Unpacked 2026 en Londres fue presentada la nueva familia integrada por Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 y Galaxy Z Flip8, tres dispositivos desarrollados para responder a diferentes estilos de vida, todos impulsados por una nueva generación de Galaxy AI, capaz de ofrecer experiencias más intuitivas, personalizadas y adaptadas a las necesidades de cada usuario.

“La nueva serie Galaxy Z representa una evolución en nuestra visión de los dispositivos plegables. Hoy no hablamos de un solo formato, sino de tres experiencias diseñadas para responder a diferentes formas de vivir, trabajar y crear. La inteligencia artificial se integra de manera natural para hacer que la tecnología sea más útil, personal y relevante para cada usuario”, afirmó Jorge Sanabria, Retail Manager de Samsung Paraguay.

La nueva serie Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 y Galaxy Z Flip8 estará disponible en el país desde el 21 de agosto a través de distribuidores autorizados.