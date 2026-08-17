“Jóvenes conectados” lleva a estudiantes a Bancard para acercarlos al mundo de la tecnología y el empleo del futuro

Bajo el concepto Del aprendizaje digital a la experiencia en primera persona, el Tour del futuro permite que estudiantes destacados del programa conozcan distintos espacios de trabajo, conversen con profesionales y exploren los caminos que pueden seguir para desarrollar su futuro.

En esta oportunidad, Bancard recibió a los estudiantes en una jornada dedicada al ecosistema de pagos digitales, la tecnología y la innovación.

La agenda comenzó con una dinámica sobre sistemas de pagos y una presentación acerca del rol de la compañía dentro del sector.

Posteriormente, los jóvenes recorrieron tres Estaciones del futuro, donde conocieron diferentes áreas y procesos de Bancard.

También participaron del conversatorio Trabajar en Bancard, un espacio de intercambio con profesionales que les permitió descubrir perfiles, habilidades y oportunidades vinculadas con una industria en constante evolución.

Durante la bienvenida, Aníbal Corina, gerente general de Bancard, se acercó a los estudiantes y compartió con ellos un mensaje centrado en el esfuerzo, la curiosidad y la preparación constante.

“Todo camino implica sacrificios, esfuerzo y perseverancia. Mantengan viva la curiosidad: pregunten, instrúyanse y fórmense”, expresó Aníbal Corina, gerente general de Bancard.

“Cada aprendizaje que incorporen hoy les dará más herramientas para construir su futuro y avanzar hacia sus metas”, agregó.

La jornada concluyó con una reflexión grupal en la que los estudiantes compartieron los principales aprendizajes de la visita y conversaron sobre cómo pueden aplicar estas herramientas en su formación.

Con esta edición del Tour del futuro, Jóvenes conectados sumó una nueva instancia de aprendizaje fuera del aula, acercando a los jóvenes a experiencias que les permiten descubrir intereses, fortalecer habilidades y ampliar su visión sobre el mundo profesional.

Sobre Jóvenes conectados

Es un programa educativo impulsado por el Ministerio de Educación y Ciencias, y creado gracias al apoyo de empresas líderes del sector privado, que prepara a los jóvenes para los desafíos del mundo laboral del futuro.

Está dirigida a estudiantes del último año del Bachillerato Científico de instituciones públicas, con el objetivo de que desarrollen habilidades técnicas y blandas que fortalezcan su perfil y los acerquen al mundo laboral.