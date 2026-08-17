Empresariales
17 de agosto de 2026 a la - 17:39

“Jóvenes conectados” lleva a estudiantes a Bancard para acercarlos al mundo de la tecnología y el empleo del futuro

Grupo de estudiantes y adultos sonrientes en camisetas azules sosteniendo un banner, bajo un letrero de Tour del Futuro.
El "Tour del futuro" conecta a jóvenes con nuevas oportunidades profesionales.Gentileza

Estudiantes del Colegio Nacional “Nuestra Señora del Huerto” visitaron las instalaciones de Bancard como parte del “Tour del futuro”, una de las experiencias impulsadas por “Jóvenes conectados” en su edición 2026 para ampliar la mirada de los jóvenes sobre su formación y sus posibilidades profesionales.

Por ABC Color

Bajo el concepto Del aprendizaje digital a la experiencia en primera persona, el Tour del futuro permite que estudiantes destacados del programa conozcan distintos espacios de trabajo, conversen con profesionales y exploren los caminos que pueden seguir para desarrollar su futuro.

En esta oportunidad, Bancard recibió a los estudiantes en una jornada dedicada al ecosistema de pagos digitales, la tecnología y la innovación.

La agenda comenzó con una dinámica sobre sistemas de pagos y una presentación acerca del rol de la compañía dentro del sector.

Posteriormente, los jóvenes recorrieron tres Estaciones del futuro, donde conocieron diferentes áreas y procesos de Bancard.

También participaron del conversatorio Trabajar en Bancard, un espacio de intercambio con profesionales que les permitió descubrir perfiles, habilidades y oportunidades vinculadas con una industria en constante evolución.

Aníbal Rina, con gafas y suéter oscuro, habla al micrófono frente a una audiencia en un evento corporativo.
Aníbal Corina, gerente general de Bancard.

Durante la bienvenida, Aníbal Corina, gerente general de Bancard, se acercó a los estudiantes y compartió con ellos un mensaje centrado en el esfuerzo, la curiosidad y la preparación constante.

“Todo camino implica sacrificios, esfuerzo y perseverancia. Mantengan viva la curiosidad: pregunten, instrúyanse y fórmense”, expresó Aníbal Corina, gerente general de Bancard.

“Cada aprendizaje que incorporen hoy les dará más herramientas para construir su futuro y avanzar hacia sus metas”, agregó.

La jornada concluyó con una reflexión grupal en la que los estudiantes compartieron los principales aprendizajes de la visita y conversaron sobre cómo pueden aplicar estas herramientas en su formación.

Dos hombres con chaquetas azules conversan, mientras jóvenes en bonetes toman notas en un ambiente decorado en azul y amarillo.
Estudiantes exploran el futuro de la tecnología y los pagos digitales en Bancard.

Con esta edición del Tour del futuro, Jóvenes conectados sumó una nueva instancia de aprendizaje fuera del aula, acercando a los jóvenes a experiencias que les permiten descubrir intereses, fortalecer habilidades y ampliar su visión sobre el mundo profesional.

Sobre Jóvenes conectados

Es un programa educativo impulsado por el Ministerio de Educación y Ciencias, y creado gracias al apoyo de empresas líderes del sector privado, que prepara a los jóvenes para los desafíos del mundo laboral del futuro.

Está dirigida a estudiantes del último año del Bachillerato Científico de instituciones públicas, con el objetivo de que desarrollen habilidades técnicas y blandas que fortalezcan su perfil y los acerquen al mundo laboral.

Más información en www.jovenesconectados.com.py y en redes como @jovenesconectadospy.