Arranca obra de Porsche Center bajo el concepto de Destination

Diesa, importador exclusivo de Porsche en Paraguay desde hace 28 años, anunció el inicio de las obras del nuevo Porsche Center en Asunción, tras la adquisición de una manzana completa en Villa Morra, uno de los barrios de mayor plusvalía de la capital.

Esta inversión marca un hito para la compañía y refuerza la presencia de la marca en el país.

Los trabajos comenzaron con la ceremonia de palada inicial con la presencia del embajador de Alemania, Gordon Kricke, así como de Thomas Illner, presidente y CEO de Porsche Latin America; Álvaro Grau, concejal municipal, acompañado por una comitiva de ejecutivos de la compañía y representantes de Porsche Paraguay.

El nuevo showroom se construirá bajo el concepto arquitectónico Destination Porsche, que integra en un mismo espacio las áreas de ventas y servicio, con un modelo de atención centrado en la experiencia del cliente.

Además, moderniza las instalaciones para brindar soporte adecuado a la movilidad eléctrica, las operaciones de posventa y nuevos formatos de servicio, como parte de la evolución de la marca a largo plazo.

Una vez iniciadas las obras se estima que el nuevo Porsche Center abrirá sus puertas en un plazo de aproximadamente 24 meses.

Con el objetivo de llegar a nuevas audiencias, Porsche impulsa en Latinoamérica el concepto Destination y la expansión de nuevos formatos de retail.