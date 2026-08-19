Zeta Banco celebró el Día del Niño con una jornada de juegos y encuentro en escuela de Lambaré

La iniciativa reunió a colaboradores del banco que se sumaron como voluntarios para acompañar a los niños durante un día pensado para celebrar, compartir y generar un espacio de encuentro con la comunidad educativa.

La Escuela Parroquial Papa Francisco, inaugurada en 2015 y bajo supervisión del Arzobispado de la Santísima Asunción, brinda formación a cerca de 300 niños y cuenta con 14 aulas climatizadas, laboratorio de computación, comedor, biblioteca y otras dependencias destinadas a acompañar su desarrollo educativo y personal.

Para el presidente de Zeta Banco, el escribano Luis María Zubizarreta Zaputovich, este tipo de iniciativas representan una manera concreta de acercarse a las personas y fortalecer los vínculos con las comunidades.

“Creemos que estar cerca de las personas también significa compartir estos momentos y generar espacios que aporten al bienestar de la comunidad”, expresó.

“Esta no es la primera vez que acompañamos a la Escuela Parroquial Papa Francisco y valoramos especialmente la posibilidad de que nuestros colaboradores puedan involucrarse y ser parte de estas experiencias”, agregó.

El encuentro forma parte de las acciones que Zeta Banco impulsa de manera sostenida para acompañar a comunidades y generar espacios de encuentro, con especial atención al desarrollo y bienestar de niños y jóvenes.

A través de estas iniciativas, el banco busca fortalecer su vínculo con las comunidades y promover experiencias que trasciendan el ámbito financiero, involucrando también a sus colaboradores en actividades que generen un impacto positivo en el entorno.

La jornada en la Escuela Parroquial Papa Francisco reafirma así una línea de trabajo que busca mantener una presencia cercana y activa en la comunidad, especialmente en fechas significativas como el Día del Niño.