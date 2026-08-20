María Dolores expande su fórmula de éxito y abre un nuevo local en Ciudad del Este

Con su llegada, el género del despecho dejó de ser solo una expresión musical para convertirse en una experiencia que transformó la manera en que el público vive la música, el bar y la salida nocturna.

Con una identidad propia, una propuesta cercana y una cuidada selección musical, María Dolores convirtió al despecho en un fenómeno que hoy ocupa un lugar destacado en el mapa del entretenimiento nacional.

El despecho ya no pertenece a una sola generación. Las baladas de los años 70 y 80 conviven con los éxitos más recientes de artistas como Shakira y Karol G., con canciones nacidas del desamor que se transformaron en verdaderos himnos colectivos.

Una de las claves de este fenómeno es, precisamente, la amplitud de su público.

Mujeres y hombres de distintas edades se identifican con estas canciones, encuentran en ellas una forma de catarsis y las cantan a todo pulmón.

Más que lamentar el desamor en soledad, lo celebran y lo comparten en comunidad.

Esta capacidad de reunir a distintas generaciones explica, en buena medida, el crecimiento del despecho como propuesta de entretenimiento.

No se trata de un estilo musical exclusivo de una época, sino de una experiencia emocional capaz de conectar a madres, hijas y amigas.

María Dolores supo interpretar tempranamente esta tendencia en el público paraguayo y construyó a partir de ella un concepto propio, hasta convertirse en una de las referencias del rubro en nuestro país.

Expansión nacional

Luego de consolidarse en Asunción con distintos locales, María Dolores inicia una nueva etapa de crecimiento con su llegada a Ciudad del Este.

El nuevo local abrirá sus puertas este viernes 21 de agosto y llevará a Ciudad del Este una propuesta que ya cuenta con seguidores en distintas ciudades.

La apertura representa, además, un paso más en la estrategia de expansión de la marca a nivel nacional.

El espacio mantendrá la esencia que caracteriza a María Dolores: una ambientación pensada para disfrutar, música en vivo y una experiencia enfocada en compartir y celebrar en grupo.

Así, Ciudad del Este se suma al recorrido de una marca que encontró en el despecho mucho más que un género musical: una forma de encuentro, diversión y conexión entre generaciones.

María Dolores se instala en Campo Vía casi Eugenio A. Garay, de Ciudad del Este.

Las reservas se realizan al 0985333501.