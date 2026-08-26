Banco GNB acompañó nueva edición de Paseo Sessions

El encuentro se llevó a cabo el jueves 20 de agosto y contó con un DJ Set en vivo, además de propuestas especiales de los distintos locales del paseo.

Como parte de la jornada, Banco GNB acercó beneficios exclusivos y puso a disposición de los asistentes un espacio de asesoramiento sobre sus productos y servicios financieros.

Asimismo, los visitantes tuvieron la posibilidad de solicitar tarjetas de crédito y tarjetas prepagas de la entidad, accediendo a alternativas pensadas para acompañar sus necesidades.

Con esta participación, Banco GNB fortaleció su presencia en iniciativas que promueven el encuentro con la comunidad y permiten acercar sus soluciones financieras de manera directa.

Por su parte, Paseo Sessions avanza en su objetivo de consolidarse como una propuesta recurrente de Paseo Manantiales.