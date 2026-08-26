Empresariales
26 de agosto de 2026 a la - 01:00

Banco GNB acompañó nueva edición de Paseo Sessions

Grupo de mujeres conversando en un ambiente exterior con mesas y sillas, rodeado de árboles con luces.
Banco GNB apoyó el Paseo Sessions en el Paseo Manantiales. Pedro González

Banco GNB acompañó la segunda edición de Paseo Sessions, propuesta de Paseo Manantiales que reunió a visitantes en una jornada al aire libre que combinó música, gastronomía, compras y entretenimiento.

Por ABC Color

El encuentro se llevó a cabo el jueves 20 de agosto y contó con un DJ Set en vivo, además de propuestas especiales de los distintos locales del paseo.

Como parte de la jornada, Banco GNB acercó beneficios exclusivos y puso a disposición de los asistentes un espacio de asesoramiento sobre sus productos y servicios financieros.

Asimismo, los visitantes tuvieron la posibilidad de solicitar tarjetas de crédito y tarjetas prepagas de la entidad, accediendo a alternativas pensadas para acompañar sus necesidades.

Con esta participación, Banco GNB fortaleció su presencia en iniciativas que promueven el encuentro con la comunidad y permiten acercar sus soluciones financieras de manera directa.

Por su parte, Paseo Sessions avanza en su objetivo de consolidarse como una propuesta recurrente de Paseo Manantiales.