Grupo Sarabia inaugura Amaru, en Ciudad del Este

La nueva empresa del Grupo Sarabia nace con el propósito de transformar datos en conocimiento, y conocimiento en decisiones confiables para el sector productivo.

Amaru cuenta con infraestructura especializada que integra ciencia, tecnología y talento humano para responder a los desafíos de la agricultura moderna.

“Amaru representa mucho más que una nueva infraestructura o una nueva inversión del Grupo Sarabia. Representa nuestra visión de cómo queremos ayudar a construir el agro del futuro. Nuestro propósito siempre ha sido estar al lado del productor, y entendemos que acompañarlo también significa brindarle información confiable que le permita tomar decisiones más acertadas, contribuyendo a mejorar su productividad y rentabilidad, al tiempo que promovemos una agricultura más sustentable”, afirmó Paulo Sarabia, director del Grupo Sarabia.