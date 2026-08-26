Empresariales
26 de agosto de 2026 a la - 01:00

Grupo Sarabia inaugura Amaru, en Ciudad del Este

Directivos del Grupo Sarabia y autoridades nacionales inauguraron Amaru, en Ciudad del Este.
Directivos del Grupo Sarabia y autoridades nacionales inauguraron Amaru, en Ciudad del Este.Tereza Fretes

Con la presencia de autoridades nacionales, representantes de instituciones públicas y privadas, productores, consultores, clientes, referentes del sector agrícola y directivos del Grupo Sarabia, se inauguró Amaru, Centro de Diagnóstico Inteligente para el Agro, en Ciudad del Este.

Por ABC Color

La nueva empresa del Grupo Sarabia nace con el propósito de transformar datos en conocimiento, y conocimiento en decisiones confiables para el sector productivo.

Amaru cuenta con infraestructura especializada que integra ciencia, tecnología y talento humano para responder a los desafíos de la agricultura moderna.

Amaru representa mucho más que una nueva infraestructura o una nueva inversión del Grupo Sarabia. Representa nuestra visión de cómo queremos ayudar a construir el agro del futuro. Nuestro propósito siempre ha sido estar al lado del productor, y entendemos que acompañarlo también significa brindarle información confiable que le permita tomar decisiones más acertadas, contribuyendo a mejorar su productividad y rentabilidad, al tiempo que promovemos una agricultura más sustentable”, afirmó Paulo Sarabia, director del Grupo Sarabia.